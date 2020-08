Vince McMahon a changé l’image de Keith Lee pour cette raison | Nouvelles de combat

L’ancien champion NXT Keith Lee a fait ses débuts à la WWE RAW le lendemain de SummerSlam, après sa défaite contre Karrion Kross à NXT Takeover XXX.

Les fans étaient ravis de voir Lee dans la distribution principale, mais ils n’étaient pas satisfaits de la façon dont il était présenté. Ils ont estimé que la WWE n’aurait pas dû changer la musique de ring et d’entrée de Keith Lee.

Sur le récent podcast Dropkick DiSKussions avec Tom Colohue et Korey Gunz, il y avait plus de détails sur les débuts de Keith Lee et pourquoi la WWE et Vince McMahon ont choisi de changer leur bague et leur chanson thème.

Raison du relooking de Keith Lee lors de ses débuts à la WWE RAW par Vince McMahon

« Il ya un certain nombre de raisons à cela. Vince aime s’assurer qu’il (y a) une table rase entre NXT et l’arrivée de la distribution principale, et une grande partie de cela consiste à faire parler le public. Donc, essentiellement, la WWE pense que ce qu’ils ont maintenant est meilleur que ce qu’ils avaient sur NXT, alors ils s’attendaient à ce que les gens sur les réseaux sociaux disent « oh c’est génial ». Et dans le cadre de cela (à propos de sa musique) «cette musique est nouvelle, c’est passionnant» Faisons parler les gens, assurons-nous que Keith Lee est à la mode, et Keith Lee à la mode, pas nécessairement ce qu’ils recherchaient.

Tom et Korey ont expliqué comment la WWE avait ajouté des sons d’épée au début de la musique de Drew McIntyre, ainsi que des sons de ricochet de balle à la musique de Ricochet, tout cela parce que Vince McMahon essayait de rafraîchir les choses pour la Superstar.

Tom a révélé que Keith Lee était au courant du changement de tenue et qu’il avait été approuvé par lui il y a des semaines:

«Je pense que c’est très révélateur que cette nouvelle tenue ait été approuvée par Keith Lee. Ce n’est pas quelque chose qui s’est passé le même jour. Il a été notifié il y a quelques semaines et il en était pleinement conscient et l’a approuvé. «

Lee a également soulevé la question sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’il s’en occuperait.

La musique est hors de mes mains. Période. Laisse-le. Je vais régler ça plus tard. – Anoma Lee (@RealKeithLee) 25 août 2020

Laissez-le tranquille et ayez de la patience. Prenez une profonde inspiration. Ça va aller bien. Lo prometo. Laissez-MOI gérer ces choses. https://t.co/85jUeFT9AP – Anoma Lee (@RealKeithLee) 26 août 2020

Le premier match de Keith Lee sur WWE RAW était contre Randy Orton, et il lui fera face à nouveau lors de Payback Payback ce week-end.

