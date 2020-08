Vince McMahon a annulé le combat de Randy Orton et McIntyre à Payback | Nouvelles de combat

Comme confirmé sur RAW, Randy Orton affrontera Keith Lee à Payback dans un match que la plupart des fans ne s’attendaient pas à ce que la WWE programme avant l’épisode.

PWInsider a été le premier à rapporter que Vince McMahon est apparu dans l’épisode le plus récent de RAW et a pratiquement mis au rebut tout le script. Divers changements ont été apportés aux histoires qui étaient déjà en place, de nombreux sites Web et sources de lutte révélant également des détails supplémentaires.

Tom Colohue a maintenant révélé plus d’informations sur Vince McMahon apportant des modifications aux angles dans RAW.

Colohue a déclaré que l’équipe créative était entièrement préparée pour que Vince McMahon se présente le jour de son anniversaire et commence à peaufiner tous les plans bien élaborés pour les histoires en cours de la marque rouge.

Le dernier épisode de WWE RAW devait toujours être chaotique, car la société était désespérée de programmer des matchs pour le PPV Payback, qui est prévu ce dimanche, juste une semaine après WWE SummerSlam.

Le plan original de WWE Payback pour Randy Orton et Drew McIntyre que Vince McMahon a annulé

Tom Colohue a révélé que le plan initial était pour Randy Orton et Drew McIntyre d’avoir leur revanche du championnat de la WWE à Payback. Cependant, Vince McMahon a abandonné le plan et Keith Lee a été réservé pour un match avec le Legend Killer. Randy Orton et Lee se sont déjà rencontrés lors d’un match sur RAW qui s’est terminé sur DQ.

Tom a révélé ce qui suit sur le podcast Dropkick DiSKussions:

«Tout à fait fidèle à ma connaissance. J’ai plusieurs sources qui le disent, et c’est avant d’arriver aux sources d’où proviennent les rumeurs en question, mais en même temps, ils savaient que cela allait arriver. L’équipe créative était parfaitement consciente que Vince McMahon allait se présenter et commencer à casser des choses comme elles me l’ont décrit quelques heures plus tôt. L’émission allait toujours être chaotique car ils avaient désespérément besoin de combats à Payback, et ils n’en avaient pas annoncé car ils n’avaient prévu qu’environ la moitié de la programmation. C’est pourquoi ils ont éliminé McIntyre contre Orton, qui était censé être sur cette carte et mis Keith Lee. C’était Vince qui faisait ça. «

Drew McIntyre a été attaqué avec trois coups de pied violents sur RAW par Randy Orton. Bien que McIntyre ait subi des blessures dans l’histoire qui pourraient compromettre sa carrière, le champion de la WWE devrait interférer dans le match de Lee avec Orton à WWE Payback.

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, d’être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.