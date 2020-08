The Undertaker est une légende de la lutte professionnelle et son image a transcendé la culture pop. Il s’avère que Vince McMahon lui a à peine donné une deuxième lol.

Lors de Something To Wrestle, Bruce Prichard a partagé une histoire très intéressante sur la première rencontre de The Undertaker avec McMahon. La réunion n’a pas eu lieu parce que Vince McMahon a apparemment jeté un coup d’œil à l’avenir de Dead Man et a déclaré qu’il n’était qu’un autre grand basketteur.

«Taker avait une luxation de la hanche, mais il a quand même travaillé le combat parce qu’il était censé rencontrer Vince le lendemain. Cela ne s’est pas produit et cela ne s’est pas produit parce que Vince a regardé The Undertaker et a pensé, « ah, c’est juste un autre grand basketteur aux cheveux roux, je ne vois rien de spécial à son sujet. »

«Tout d’abord, il travaille avec Luger. Alors allez, c’est comme travailler avec un manche à balai qui n’a pas de poils et qui est cloué au sol. Cette réunion a été annulée et j’ai supplié Vince de rencontrer Mark Calaway car ils étaient à un spectacle dans les Meadowlands. [con sede en Nueva Jersey], Je pense, et j’ai proposé d’y emmener The Undertaker. J’ai dit: «Écoutez, je vais emmener ce type là-bas, apprenez à le connaître. Je ne le connaissais pas. Je veux dire, je ne le connaissais pas d’Adam. Mais j’avais parlé à Mark et il était un grand fan du travail de Mark, en plus, dans ma tête, j’avais une idée de ce que je devais faire de lui. Alors j’avais une idée, et c’était le talent, dans ma tête, qui pouvait faire de cette idée une réalité. «