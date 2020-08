Le challenger pour le titre des poids moyens de l’UFC, Paulo Costa, a déclaré sa victoire sur Israël Adesanya après une interview d’ESPN et a prédit une fin violente contre un champion qui, selon lui, « gèle » contre la haute compétition.

«J’ai juste une question, Adesanya, pourquoi étais-tu figée quand tu as affronté [Yoel] Romero? a-t-il déclaré à Submission Radio. «Vous n’êtes pas un vrai champion, mec, vous ne le méritez pas. Je te tuerai. »

Costa s’est moqué de l’affichage d’un prix par Adesanya lors de l’interview ESPN, qui a eu lieu la semaine dernière et a vu des étincelles entre les poids moyens. Le Brésilien de 29 ans a déclaré que son travail pour entrer dans la tête du champion était déjà terminé, ajoutant qu’Adesanya était « un tas de fouillis dans son esprit pour ce combat. »

Lorsqu’il était confronté à l’athlétisme et aux compétences d’Adesanya, Costa a indiqué que la force brute l’emporterait.

«Il sait qu’il est fragile», a déclaré Costa. «Il sait qu’il ne peut pas recevoir deux ou trois coups très durs sur son visage, sur son corps. Il sera brisé. Il le sait déjà parce qu’il a été éliminé deux fois. … Imaginez ce que je peux faire avec lui, avec son corps maigre et fragile avec 4 onces sur mes mains.

Adesanya tente la deuxième défense de son titre le 26 septembre lorsqu’il rencontre Costa en tête d’affiche de l’UFC 253. La confrontation des rivaux a été retardée en raison d’une déchirure du biceps et d’une opération chirurgicale pour Costa. En mars, Adesanya a battu le prétendant éternel Yoel Romero dans sa première défense.

Costa a cité le combat de Romero et les réactions d’Adesanya à son égard comme la preuve d’une insécurité qu’il croyait pouvoir exploiter.

« Comme vous l’avez vu, lorsque j’ai donné l’opportunité de parler directement avec lui, il a montré à quel point il n’était pas sûr de lui », a déclaré le candidat brésilien. «Il a essayé de montrer à chaque fois [his trophies] il a eu. Comme, chaque fois qu’il disait: « Oh, regarde comme je suis bon. » Il devait prouver aux gens et à lui-même qu’il est bon. »

«Si vous pensez vraiment que vous êtes très bon, vous n’avez pas besoin de montrer ce genre de choses, mais il a gelé. Et c’est ce qu’il a fait quand il a rencontré un concurrent potentiel, un vrai concurrent comme moi, comme s’il s’était figé contre Romero.

«Il a l’habitude de faire ça. Il a appelé Jon Jones à se battre. Et puis, quand Jon Jones a accepté son défi, il a dit: « Non, je ne suis pas encore prêt, j’ai besoin d’un ou deux ans pour prendre plus de poids, pour avoir plus de muscle pour combattre Jon Jones. » Donc, Adesanya, malheureusement, il l’est. ce genre de gars qui se fige face à un vrai concurrent.

Adesanya a appelé à plusieurs reprises Costa un «singe de jus» et a rejeté ses compétences dans l’octogone. Il a critiqué le n ° 1 pour avoir critiqué sa performance contre Romero, accusant le combattant cubain d’un combat terne. Il a qualifié Costa de «stupide» et a prédit que le challenger serait à court d’essence avant d’avoir terminé. En réponse, Costa a montré ses abdos lors de l’interview d’ESPN.

Costa a déclaré que le fondement de son physique – et de ses résultats de commotion – se situait dans le gymnase, où il a déclaré qu’il s’engageait dans de vrais combats qui le préparaient à prendre tout ce qui est distribué par ses adversaires. Il a cité sa victoire sanglante sur Romero comme preuve des dommages qu’il pourrait subir.

«J’aime me considérer comme un vrai dur à cuire – peut-être le gars le plus dur de la planète», dit-il. «Parce que je m’entraîne très fort, avec deux, trois gars à la même séance d’entraînement avec des coups très durs, des coups très durs, des coups très durs pour de vrai. 100 pour cent, je veux dire. Pas seulement du faux, juste du shadowboxing. Non.

«Donc, cela me rend très préparé à me battre dans de vrais combats avec de vrais adversaires comme Romero. Je n’ai pas peur d’être touché, car je l’ai déjà fait dans mon camp de combat pendant deux ou trois mois. Donc, je suis bien préparé pour en faire un vrai combat. Donc, c’est la différence que je pense avoir entre moi et Adesanya. «

Plusieurs qui ont travaillé avec Costa ont mis en doute la viabilité à long terme de cette approche, y compris le président de l’UFC Dana White, qui a réprimandé le Brésilien pour avoir brûlé la bougie aux deux extrémités pendant sa convalescence. Mais pour Costa, le travail a porté ses fruits.

L’entraîneur de Costa, Eric Albarracin, a déclaré qu’Adesanya ne serait plus la même après l’UFC 253.

« [Costa is] va le laisser tellement enflé qu’il va devoir passer aux poids lourds et combattre Jon Jones comme il l’a toujours voulu », a déclaré l’entraîneur. «C’est la quarantaine COVID-19 partout, et je prédis également que Paulo pratiquera la distanciation sociale dans la cage et séparera les dents d’Israël Adesanya de sa bouche d’environ six pieds.

«Il y a plus à venir, car devinez quoi, nous venons après Alex Volkanovski avec Triple C, et il va devenir C4. Et jetez Kai Kara-France là aussi. Vous tous les Australiens, tout le monde, la Nouvelle-Zélande, assurez-vous d’être à l’écoute tôt, car Paulo va l’effacer au premier tour.

«Je vais l’effacer», approuva Costa. «Je vais certainement l’effacer. Préparez-vous à être effacé, Adesanya.