L’ancien champion du PRIDE et vétéran de l’UFC, Wanderlei Silva, semble essayer d’organiser une soirée de combat très ambitieuse dans le ranch de Mike Tyson. Que les combattants sur sa carte Fantasy soient prêts pourrait être une autre affaire.

Silva, 44 ans, a taquiné dimanche un événement sur sa page Instagram officielle mettant en vedette un trio de grandes rematchs: sa rencontre tant attendue avec Vitor Belfort; Tito Ortiz contre Rashad Evans; et Fabricio Werdum contre Fedor Emelianenko. Tous les combattants ont été tagués et l’ancien rival de Tyson, Evander Holyfield, a été averti.

L’événement, présenté comme «Fight Club After Dark», promettait que «le MMA en direct comme jamais auparavant sur Tyson Ranch» serait «enregistré en direct pour le pay-per-view» avec deux combats préliminaires «de haut niveau» et «des invités musicaux spéciaux. » Il aurait été fixé pour le 21 novembre à Desert Hot Springs, en Californie, sur le site de la propriété de Tyson, une ferme de marijuana de 400 acres et un complexe qui accueillait auparavant une journée médiatique pour les combattants rejoints par Dominance.

Quelques heures seulement après sa publication, Silva a complètement supprimé l’affiche de l’événement.

Dans un autre post Instagram, l’entraîneur de longue date de Cordeiro, Rafael Cordeiro, qui entraîne Mike Tyson pour son prochain match retour avec Roy Jones Jr., discute avec le PDG de Tyson Ranch, Rob Hickman, qui montre l’affiche de l’événement sur laquelle il semble travailler, puis demande Belfort à ce sujet.

Ce n’est pas la première fois que «The Axe Murderer» évoque une transition vers la promotion du MMA. Il a déclaré qu’il co-promouvait son quatrième combat avec son rival Quinton Jackson au Brésil sous la bannière Bellator avant que la carte de combat ne soit déplacée aux États-Unis. Jackson l’a arrêté pour la deuxième fois au Bellator 206 lors de la dernière apparition de Silva en septembre 2018.

Depuis, Silva a eu une terrible chance en dehors de la cage. En juin, il a été heurté par une voiture et s’est fracturé le pied. Mais il n’a pas abandonné la compétition et il a presque eu une énorme opportunité lorsque les championnats de combat Bare Knuckle l’ont présenté comme un adversaire de Tyson, dont les rumeurs de retour se sont matérialisées plus tard pour un match revanche avec Roy Jones Jr. qui devrait avoir lieu le 28 novembre.

L’événement de Siva, s’il avait lieu, tomberait à la même date à l’UFC 255, qui comprend deux combats pour le titre: Deiveson Figueiredo contre Cody Garbrandt et Valentina Shevchenko contre Jennifer Maia.

La concurrence féroce – et les salaires énormes – de la carte de combat de Silva serait quelque chose à voir si quelque chose de plus qu’une simple muse.