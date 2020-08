Wanderlei Silva taquine une énorme carte MMA qui aura lieu au Tyson Ranch avec Fedor Emelianenko et Tito Ortiz, et plus encore.

Silva a publié une photo sur ses réseaux sociaux d’une affiche pour un événement appelé «Fight Club After Dark». L’affiche indique que l’événement aura lieu le 21 novembre au Tyson Ranch à Desert Hot Springs, en Californie, avec pour slogan «Vivez le MMA en direct comme jamais auparavant sous les étoiles au Tyson Ranch.»

Selon l’affiche, Silva taquine une revanche contre son rival Vitor Belfort. De plus, l’affiche suggère que Tito Ortiz combattra Rashad Evans dans un combat de trilogie et Fedor Emelianenko affrontera Fabricio Werdum dans un match revanche. L’affiche indique également qu’il y aura deux autres combats undercard de haut niveau ajoutés à l’événement, ainsi que des invités musicaux.

Jetez un œil à l’affiche que Silva a partagée sur son Instagram ci-dessous.

On y va @werdum @fedoremelianenkoofficial @ titoortiz99 @evanderholyfield @vitorbelfort @wandfc grand événement! J’ai hâte!

Il y a beaucoup à retenir de ce post de Silva, et il est juste de se demander s’il est réel ou non. Après tout, plusieurs de ces combattants sont sous contrat avec d’autres promotions, notamment Belfort, qui fait partie de la liste de ONE Championship, et Emelianenko, qui est sous contrat avec Bellator. Cependant, plusieurs des autres combattants ne sont pas enfermés dans des promotions pour le moment, y compris Silva lui-même plus Ortiz, Evans et Werdum.

Les fans ont le droit de remettre en question la légitimité de cet événement étant donné qu’aucun autre détail n’a été partagé par Wanderlei Silva, mais il convient au moins de noter que plusieurs de ces affrontements font l’objet de rumeurs depuis un certain temps, il pourrait donc y avoir des jambes à cela. Nous savons tous que Silva et Belfort veulent se battre à nouveau, tout comme Emelianenko et Werdum, et nous avons également été taquinés à propos d’un troisième combat entre Evans et Ortiz. Donc, même si cela peut sembler faux à première vue, il y a peut-être quelque chose de plus à cela.

Il est également intéressant de noter que l’affiche de l’événement indique que cet événement aura lieu le 21 novembre, soit le même jour que l’UFC 255, avec Deiveison Figueiredo contre Cody Garbrandt et Valentina Shevchenko contre Jennifer Maia. De plus, il convient de mentionner que le 28 novembre est la nouvelle date proposée pour Mike Tyson pour combattre Roy Jones, Jr. À ce stade, cet événement n’est qu’une rumeur, mais il donne au moins aux fans de MMA quelque chose d’amusant à parler.