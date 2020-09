WWE NXT en direct | Lucha Noticias, le meilleur site Web de la WWE en espagnol, vous apporte les résultats complets de la marque jaune. Ce soir, nous aurons un spectacle NXT de la Full Sail Arena. La marque jaune a un excellent programme ce soir avec le fatal Iron Man Match de 60 minutes en 4 coins entre Adam Cole, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa et Finn Bálor.

Couverture et résultats en direct de WWE NXT

Pour régler le signal de diffusion, vous pouvez utiliser USA Network aux États-Unis avec deux heures de durée. Et re-uploadé un jour de retard sur WWE Network.

Aperçu de WWE NXT:

Finn Bálor, Tommaso Ciampa, Adam Cole et Johnny Gargano se battront pour le championnat NXT dans un Iron Man Match à 4 coins de 60 minutes. Breezango et Isaiah «Swerve» Scott rencontrent Legado del Fantasma dans un combat de rue à six Bronson Reed et Timothy Thatcher se prépare pour la confrontation NXT Super Tuesday

Résultats NXT

