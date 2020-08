WWE Raw en direct | Lucha Noticias, le meilleur site Web de la WWE en espagnol, vous apporte les résultats complets de la marque rouge. Ce soir, nous avons le spectacle post-PPV SummerSlam, et après toute l’action, nous avons les débuts de Keith Lee, plus Asuka arrive en tant que champion, de la même manière qu’Aleister Black revient à la marque rouge, et nous aurons beaucoup d’action et de segments intéressants pour ce soir.

Pour régler le signal de diffusion, vous pouvez utiliser USA Network aux États-Unis et Fox Sports en Amérique latine. C’est l’émission qui poursuit la route vers le PPV SummerSlam 2020.

Preview WWE Raw en direct le 24 août:

Keith Lee fait ses débuts dans l’émission rouge ce soir.

Aleister Black revient sur le Kevin Owens Show.

Drew McIntyre lancera la marque rouge ce soir.

Mark Henry jugera le match de pouls entre Apollo Crews et Bobby Lashley.

Résultats WWE RAW en direct

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, d’être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.