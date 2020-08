WWE SmackDown en direct | Lucha Noticias, le meilleur site Web de la WWE en espagnol, vous apporte les résultats complets de la marque bleue. Cette semaine, la route vers Payback 2020 se poursuit, qui devient sans aucun doute de plus en plus intéressante et intense de semaine en semaine, ce soir nous aurons le retour de Roman Reigns à la marque bleue, après son retour surprise dans le plus grand événement de l’été Slam été.

Couverture en direct et résultats de WWE SmackDown

Pour régler le signal de diffusion, vous pouvez utiliser FOX Sports aux États-Unis et en Amérique latine.

Aperçu de SmackDown:

Roman Reigns, Bray Wyatt, Braun Strowman signent le contrat de leur combat sur Payback, Big E est invité sur MizTV, après une rencontre explosive sur Talking Smack.

Résultats SmackDown

Le spectacle commence par un hommage à Bob Armstrong qui est décédé aujourd’hui. Ensuite, une vidéo est projetée de l’événement principal SummerSlam où Bray Wyatt gagne, mais Roman a fait son retour pour les détruire à la fin du match avec silletazos et Spear.

Dans les coulisses le chef de la sécurité demande à son staff de faire attention aux Romains, Braun et Bray, il entre dans le bureau de Vince McMahon, qui lui confie la mission de modérer la signature du contrat entre Wyatt, Strowman et Reigns . Le segment se termine avec McMahon lui disant de ne pas le laisser tomber et il prend sa retraite.

Le Champion Intercontinental de la WWE Jeff Hardy arrive au Thunderdome, tout en montrant un clip vidéo de l’émission de la semaine dernière, où Hardy a battu AJ Styles pour devenir Champion d’Intecontinent.

Hardy prend le micro révélant que ça fait du bien d’être là ce soir et prétend être prêt à défendre le championnat, mais est interrompu par l’ancien champion Styles. The Phenomenal One lui demande s’il est vrai qu’il est fier de ce qu’il a fait la semaine dernière, il commente qu’il n’est pas un héros, qu’il est plutôt un menteur et un tricheur. Styles souligne qu’il peut blâmer qui il veut, mais il n’est pas allé pleurer chez un médecin pour une «douleur à la jambe». Il révèle que le même médecin qui l’a examiné, ne lui a pas permis de se battre ce soir. Hardy dit que c’est malheureux, car il allait lancer un défi de titre ouvert à quiconque était dans les coulisses sauf lui. Styles le défie et Hardy le frappe pour le renverser contre la toile.

Jeff Hardy bat Shinsuke Nakamura pour conserver le championnat Intercontinental dans un formidable match au corps à corps et serré, tandis que Styles continue de regarder au bord du ring.

Après le combat, Sami Zayn fait son retour, et arrive avec son championnat Intercontinental, se déclarant le vrai champion et affrontant Jeff Hardy. Puis il l’attaque par derrière. AJ Styles essaie de l’attaquer de toute façon, mais Jeff est sur ses gardes et ils se regardent.

Dans les coulisses, Sami Zayn est interviewé et dit qu’il est le vrai champion Intercontinental et il va le prouver, car sa ceinture a été injustement dénudée.

La FireFly Fun House apparaît et le facteur Pearce sonne à la porte de la Firefly Fun House pour obtenir la signature de Bray Wyatt.

Bray dit qu’il a signé des mandats de mort pour Roman Reigns et Braun Strowman, espérant qu’ils savent ce qu’ils font et contre quoi ils sont confrontés.

Matt Riddle bat rapidement Shorty G après un combat rapide où le Bro original a dominé à tout moment. À la fin du match, Corbin attaque Riddle mais il réagit et enchaîne presque un coup de pied, mais Corbin parvient à s’enfuir.

Matt Riddle vs King Corbin annoncé sur Payback

Bayley se blâme pour Sasha Banks qui a perdu le Raw Women’s Championship contre Asuka car il est bien connu que Sasha n’a pas été en mesure de défendre avec succès la ceinture RAW et veut passer à autre chose.

Nia Jax et Shayna Baszler interrompent et affirment qu’elles remporteront les titres par équipe féminine ce dimanche. Sasha dit qu’elle aura sa revanche sur Payback

Sami Zayn essaie de rencontrer Cesaro et Shinsuke Nakamura. Cesaro et Nakamura expliquent qu’ils forment maintenant une équipe et veulent que Sami sorte de leur salon des champions

Braun Strowman bat Drew Gulak dans un match de squash, et après le combat, il signe le contrat d’Adam Pearce.

Cesaro bat Kalisto après que Gran Metalik et Lince Dorado aient joué avec Shinsuke Nakamura au bord du ring. Après le hand-to-hand Lucha House Party entre dans une autre discussion

Nikki Cross a demandé à Alexa Bliss si elle avait une de ses tresses comme The Fiend. Alexa se fâche et brise la tasse de Nikki

Big E & Heavy Machinery a vaincu Sheamus, The Miz et John Morrison après que Sheamus ait laissé son équipe seule et qu’ils aient été incapables de niveler les charges.

Roman Reigns dit qu’il sera dans Payback et gâte qu’il récupérera le titre universel et ce n’est pas une prédiction c’est un Spoiler pour ensuite focaliser la caméra et Paul Heyman apparaît et dit Beleive That. Smackdown se termine avec Paul Heyman et Roman Reigns unissant leurs forces

