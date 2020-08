Zak Cummings a été surpris quand il a découvert qu’il se battrait contre Alessio Di Chirico.

Cummings sera de retour ce samedi à l’UFC Vegas 8 après avoir laissé tomber une décision à Omari Akhmedov en septembre dernier à l’UFC 242. L’espoir pour Cummings était de faire un revirement rapide. Pourtant, il a été refusé à plusieurs reprises, puis la pandémie de COVID-19 a frappé, laissant Cummings incapable de se battre dans près d’un an.

«Après mon dernier combat, je voulais juste y retourner et réparer le mal. Je pensais que j’avais un combat en janvier mais l’adversaire ne le prendrait pas », a déclaré Cummings sur Just Scrap Radio sur BJPENN.com. «Pour une raison quelconque, nous avons été repoussés en avril et avons eu un nouvel adversaire. Je m’entraînais assez régulièrement, puis COVID s’est produit. Alors, j’ai fermé le gymnase, j’ai pris quelques semaines de congé et j’ai passé du temps avec ma famille. Ensuite, cela n’a pas duré longtemps car j’ai été l’un des premiers gymnases autorisés à rouvrir et j’ai essayé de me battre. «

Lorsque l’UFC a finalement pu revenir, Zak Cummings a clairement indiqué qu’il voulait se battre dès que possible. Il espérait avoir un adversaire classé ou quelqu’un juste en dehors du top 15.

Alors, quand on lui a proposé Di Chirico, il admet avoir été un peu surpris.

«Ils l’ont offert. Je l’ai déjà acculé, mais il n’était pas sur mon radar. Je suis toujours à la recherche des 15 meilleurs gars ou quelqu’un juste à l’extérieur », a-t-il expliqué. «C’est le niveau dont je suis capable et ce sont les gars que je veux. J’étais un peu surpris que ce soit le match que j’ai eu. Je ne peux pas l’oublier car n’importe qui dans l’UFC est un combat difficile. Prends simplement ce que je peux obtenir, me battre et performer.

En entrant dans le combat, Di Chirico mène une séquence de deux défaites consécutives, donc Cummings pense que l’Italien se bat pour son poste à l’UFC. Malheureusement pour lui, Cummings sait qu’il ne peut pas en perdre deux de suite ou il pense que son travail pourrait également être en jeu.

« Je suis sûr qu’il est aussi motivé que moi pour cette victoire », a déclaré Cummings. «Je ne fais pas deux défaites de suite, ce n’est pas mon style et je ne suis pas sur le point de le faire maintenant, je ne veux pas de mes papiers de marche. Si cela dépend de moi ou de lui, je garderai mon travail. »

Dans le combat, Zak Cummings est convaincu qu’il est meilleur partout et obtiendra une autre victoire d’arrêt.

«J’ai une grande diversité de finitions. J’ai le pouvoir à deux mains, je peux vous assommer, ou je peux trouver des soumissions dans des brouillages », a déclaré Cummings. «S’il veut me soutenir, il a un bon menton, je dois lui en donner le crédit. Je pense que j’ai tous les facteurs de finition dans ce combat. Je ne le vois pas me soumettre ou me mettre de côté avec des grèves. Quand j’atterris, ils comptent. Je sais que je peux terminer ce combat partout.

S’il fait juste cela, il espère pouvoir faire un revirement rapide et peut-être même se battre deux fois de plus avant la fin de l’année.

«Si ce combat se déroule comme je pense qu’il peut aller, j’espère que je pourrai faire demi-tour dans un mois ou deux. Envoyez-moi simplement la première ouverture disponible. Si d’une manière ou d’une autre je peux en obtenir trois cette année, j’y suis », a conclu Cummings. «Je sais que ce sera difficile alors au moins deux combats cette année.»

Selon vous, qui gagnera, Zak Cummimgs ou Alessio Di Chirico?