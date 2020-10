Mis à jour le 29/10/2020 à 10:39

Ce sont les nouvelles stars de l’équipe nationale espagnole. Leur croissance rapide dans leurs clubs les a amenés à se faire appeler assidûment par Luis Enrique et ils ont tous les foyers d’Europe qui les rappellent. Adama Traoré Oui Ansu Fati Ils sont aujourd’hui deux des meilleurs joueurs du football mondial. Cependant, ils ne sont pas les seuls footballeurs de leur famille, même s’ils sont peut-être ceux qui ont le plus de chance aujourd’hui.

Alors qu’Adama et Ansu poursuivent leur ascension vertigineuse à Wolverhampton et au FC Barcelone, respectivement, leurs frères Moha Oui Braima ils cherchent à se frayer un chemin dans le football.

22 et 25 ans respectivement, Moha Traoré et Braima Fati, frères aînés, ont une carrière plus centrée sur le football modeste, principalement en Second B. Le premier joue en la Vitória de Guimarães B, tandis que la seconde se trouve dans le Recreativo de Huelva.

Braima avant Ansu

Les frères ont signé pour Barcelone en 2012, bien que selon “ Mundo Deportivo ”, le club du Barça ait jeté son dévolu sur le frère aîné et tous deux montaient des marches à La Masía, jusqu’à ce que lors de la saison 17/18, Braima enchaîne les affectations et tenter leur chance pour différentes équipes comme CE Sabadell, Patro belge Eisden, FC Vilafranca, CD Calahorra et Santfeliuenc.

Cette saison vient de se terminer pour avoir quitté définitivement le FC Barcelone, mettant fin à son temps en tant que joueur du Barça.

Le Traoré, chemins parallèles

Contrairement aux frères Fati, Moha et Adama ont fait leur carrière séparément. À seulement sept ans, le FC Barcelone a opté pour Adama, tandis que Moha s’est entraîné à Badalona avant de signer en 2012 pour le rival de son frère, l’Espanyol.

En 15/16, alors qu’Adama quittait la carrière de Blaugrana pour signer pour Aston Villa, Moha se rendait au Córdoba CF.

Et tandis que le jeune frère cherchait une place en Angleterre via Middlesbrough puis s’installait à Wolverhampton, Moha passait non consolidé par Cádiz, le Croate NK Istra 1961, Melilla, Hercules et enfin Recreativo de Huelva.

Moha Traoré et Braima Fati (Photo: As)

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE