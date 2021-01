Une arrivée imminente en Angleterre. L’Équatorien Moïse Caicedo Il a tout sur la bonne voie pour faire le saut en Premier League, après avoir joué pour Independiente del Valle, a confirmé le directeur général du club nordique.

«Tout est fermé avec un club de Premier League pour Moisés Caicedo. Aujourd’hui, il obtient son visa de travail, et entre mercredi et jeudi nous l’avons annoncé “, a déclaré lundi le manager en dialogue avec la radio ‘La Red’, confirmant le départ de l’ailier de 19 ans à l’étranger, pas moins que vers la très compétitive Ligue anglaise. , étant l’une des meilleures nouvelles du football équatorien.

Selon la presse équatorienne, le sort du jeune agresseur est le Brighton et Hove Albion, qui aurait déjà accepté la signature du joueur, également visée par Manchester United, Chelsea, Newcastle et West Ham, qui n’attendrait que son visa de travail au Royaume-Uni.

Caicedo, originaire de Santo Domingo de los Tsáchilas, Caicedo a disputé quatre matches officiels avec l’équipe nationale équatorienne et a disputé six matchs de la Copa Libertadores 2020 en faveur d’Independiente del Valle, avec qui il est devenu champion de la Coupe d’Amérique du Sud 2019 et le Copa Libertadores Sub 20 (2020).

Le nouveau “ joyau ” du “ tricolore ” a également intégré l’équipe idéale de la Pro League équatorienne 2020, où il s’est démarqué comme l’une des plus grandes promesses. Aujourd’hui, il est déjà impatient de traverser l’étang et de faire sa première expérience sur le «Vieux Continent».

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER