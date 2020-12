“Mon pauvre petit ange” C’est l’un des films incontournables que tout le monde doit voir pendant la saison de Noël. Sorti en 1990, le film réalisé par Chris Columbus est devenu un classique basé sur la performance mémorable de Macaulay Culkin et une histoire qui nous montre un garçon qui est laissé seul à la maison et doit trouver des moyens de protéger sa maison de la voleurs à Noël.

La film c’est aussi un succès qui dure des décennies plus tard grâce à la comédie physique de singeries de Joe Pesci et Daniel Stern (voleurs d’histoire), ainsi que de la partition de John Williams qui réchauffe toute l’atmosphère.

Qu’est-il arrivé aux acteurs de “Seul à la maison”, 30 ans après sa création? Voici tous les détails à ce sujet.

Macaulay Culkin dans le rôle de Kevin McCallister dans “Home Alone” (Photo: 20th Century Fox)

AVANT ET MAINTENANT: LE CAST DE «MI POBRE ANGELITO», 30 ANS PLUS TARD

Macaulay Culkin a joué Kevin McCallister

La performance de Macaulay Culkin, qui avait 10 ans au moment du tournage, était si bonne qu’elle allait définir sa carrière.

Kevin est le plus jeune et gâté des enfants de la famille McCallister, qui après avoir été abandonné par erreur à la maison lorsque sa famille se précipite pour prendre un vol pour Paris, apprend à les apprécier. En outre, il doit se protéger des voleurs Harry (Joe Pesci) et Marv (Daniel Stern).

Depuis “Home Alone”, Culkin a tout fait, du chanteur d’un groupe à la vedette de “American Horror Story”. Cependant, il était célèbre pendant la majeure partie de son enfance. Après “Home Alone 2: Lost in New York”, il a continué à être l’un des meilleurs enfants acteurs d’Hollywood avec des films comme “My Girl” et “The Good Son”.

En 1994, il a pris une pause dans le jeu d’acteur et n’a pas été revu à l’écran jusqu’en 2003, lorsqu’il est apparu en tant qu’invité sur “Will and Grace”. Depuis lors, il est apparu occasionnellement à la télévision, faisant même une parodie de lui-même sur «Home Alone» pour une publicité Google Assistant en 2018.

Il est également cofondateur du groupe de rock comique sur le thème de la pizza Pizza Underground et PDG d’un site Web et d’un podcast satirique sur la culture pop appelé Bunny Ears. En février 2020, le co-créateur de “American Horror Story” Ryan Murphy a déclaré que Culkin jouera dans la saison 10 de la série.

“Mon pauvre petit ange” est le film qui a conduit son protagoniste Macaulay Culkin à la célébrité. (Photo: 20th Century Fox)

Joe Pesci a joué Harry

Harry est le méchant parfait pour un film pour enfants. Le chef des «bandits mouillés» (car ils inondent les maisons dont ils volent) estime qu’il a tout résolu pour effectuer un grand vol à Noël. Mais le personnage de Joe Pesci ne comptait pas sur Kevin ruiner ses plans pour voler l’une des maisons les plus prisées du voleur.

La performance de Pesci dans “Home Alone” a conduit à des rôles plus comiques, bien qu’il soit toujours mieux connu pour ses films de gangsters. Lorsque le film est sorti, l’acteur était surtout connu pour ses rôles de dur à cuire dans des films de Martin Scorsese comme “Raging Bull” et “Goodfellas”, qui ont ouvert la même année que “Home Alone” et lui ont valu un Oscar.

La performance «loufoque» de Pesci en tant qu’Harry a montré un côté différent de l’acteur et l’a amené à faire des films plus comiques, comme «Mon cousin Vinny», et à jouer le copain loufoque de Mel Gibson et Danny Glover dans les films «Lethal Weapon». .

Depuis “Lethal Weapon 4” en 1998, l’acteur travaille de moins en moins. En 2019, il s’est à nouveau associé à Scorsese pour le film épique du réalisateur Netflix “The Irishman”.

Joe Pesci comme Harry dans ‘Home Alone’ (Photo: 20th Century Fox)

Daniel Stern a joué Marv

Marv est tellement mémorable car il joue parfaitement à l’opposé du personnage de Pesci. Bien que ce dernier soit le leader, Marv pense qu’il n’y a pas de différence entre les deux, en particulier intellectuellement, ce qui conduit à de grands moments comiques alors que les deux tentent d’achever Kevin. Et puis il y a la comédie physique de Stern, qui est la «sauce secrète» de «Home Alone».

Stern a été autour d’Hollywood depuis son premier film, “Breaking Away” de 1979. Mais au moment où “Home Alone” est sorti, Stern était à son apogée.

Il était le narrateur de l’émission télévisée à succès “The Wonder Years” et un an après “Home Alone”, il a joué dans une autre comédie à succès, “City Slickers”. Plus récemment, il a joué dans la série Hulu “Shrill”.

Catherine O’Hara a joué la mère de Kevin, Kate

Kate et son mari Peter (John Heard) sont certainement les pires parents de l’histoire du cinéma. Non seulement ils ne réalisent pas qu’ils oublient leur fils à la maison avant de se rendre à Paris dans le premier film, mais ils le font à nouveau dans sa suite.

Catherine O’Hara a eu une carrière incroyable en jouant un large éventail de personnages. Pendant des années, elle était surtout connue pour son travail sur des articles simulés de Christopher Guest comme “Best in Show” et “A Mighty Wind”.

Plus récemment, elle a été acclamée pour son rôle dans la série à succès «Schitt’s Creek». Aux Emmys 2020, elle a remporté le prix de la meilleure actrice principale dans une série comique.

Catherine O’Hara a eu une carrière incroyable en jouant un large éventail de personnages (Photo: 20th Century Fox)

Devin Ratray a joué le frère aîné de Kevin, Buzz

Buzz est le parfait frère aîné maléfique. Ne se souciant pas du tout de Kevin, il passe la majeure partie du début du film à taquiner, tourmenter et effrayer son jeune frère. C’est Buzz qui dit à Kevin que son voisin Marley est un psychopathe qui tue des gens avec sa pelle, ce qui s’avère faux.

Devin Ratray a construit une carrière respectable depuis ses jours comme Buzz. À l’âge adulte, il a joué dans “Nebraska” d’Alexander Payne et a travaillé de nombreuses fois avec Steven Soderbergh (“Side Effects” et “Mosaic”). Il a récemment joué dans “Hustlers”.

Dans son rôle le plus célèbre à ce jour, Ratray incarne le frère aîné violent de Kevin, Buzz McCallister (Photo: 20th Century Fox)

Kieran Culkin a joué Fuller, le petit cousin de Kevin

Dans le film, Fuller est connu pour être le plus mouillé de la famille.

Kieran Culkin est le frère de Macaulay, et contrairement au protagoniste de «My Poor Little Angel», il n’a pas eu la pression initiale de la célébrité, ce qui a permis de construire une carrière régulière à Hollywood.

En plus de décrocher de grands rôles dans des films comme “Igby Goes Down” et “Scott Pilgrim Against the World”, il a trouvé son groove en jouant le méprisable Roman Roy dans “Succession”.

Il a reçu des nominations aux Golden Globes pour son rôle au cours des deux dernières années.

Kieran Culkin, le frère de Macauly, était Fuller. (Photo: 20th Century Fox)

Roberts Blossom a joué Marley

Old Marley, comme on l’appelle dans “My Poor Little Angel”, est le voisin effrayant de Kevin qui, selon Buzz, est un meurtrier, mais qui s’avère être un bon grand-père, a été joué par l’acteur Roberts Blossom.

Avec près de 60 rôles tout au long de sa carrière, dont “Rencontres rapprochées du troisième type” et “La dernière tentation du Christ”, Blossom sera toujours connue pour son rôle dans ce classique de Noël.

Blossom est décédée à l’âge de 87 ans en 2011.

Blossom est décédée à l’âge de 87 ans en 2011 (Photo: 20th Century Fox)

John Heard a joué le père de Kevin, Peter

Le père de Kevin, Peter, qui reste avec la famille à Paris lorsque Kate revient avec son fils, a été joué par John Heard.

Heard a joué dans d’innombrables films et séries à succès, y compris “Big” et “Awakenings”, tandis qu’à la télévision, il a remporté une nomination aux Emmy pour son rôle de détective Vin Makazian dans “The Sopranos”.

Heard est décédé en 2017 à l’âge de 71 ans.

John Heard a joué le père de Kevin, Peter McCallister (Photo: 20th Century Fox)