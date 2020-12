Compte à rebours pour quoi Mick Schumacher débuts en Formule 1 aux commandes d’un Haas. Le fils du Kaiser a parlé des comparaisons avec son père, qui continue de lutter pour se remettre des graves blessures causées par son accident de ski en 2013.

“Je pense que ça va. Ça ne me dérange pas du tout quand j’ai des questions et qu’on me compare à lui», A déclaré Mick Schumacher dans des déclarations au quotidien allemand Bild. Pour le jeune pilote, son père Michael a été le plus grand de l’histoire de la Formule 1: «Je dois suivre mon propre chemin, mais mon père est pour moi le meilleur qui ait existé dans ce sport, donc je n’ai pas à le faire m’éloigner de lui.

Il reste moins de trois mois avant la première course de la nouvelle saison de Formule 1, qui deviendra les débuts de Mick Schumacher dans la catégorie reine du sport automobile: «Ce sera un moment très spécial, je pense que ce sera très émouvant. J’ai hâte de participer à la course et de travailler avec l’équipe », a déclaré le fils du Kaiser, qui partagera l’équipe avec le pilote russe controversé Nikita Mazepin.

Selon Jean Todt, son père suit son chemin

Jean Todt, actuel président de la FIA et grand ami de Michael Schumacher, est devenu la personne qui rend le plus et le mieux compte de la santé du septuple champion du monde de Formule 1. Il y a quelques mois, Todt a expliqué comment le Kaiser suit la carrière de son fils: «Bien sûr que vous le suivez. C’est un pilote jeune et talentueux. Il a un grand nom, mais cela prendra du temps. Il est trop tôt pour le comparer à son père et voir s’il peut rivaliser avec Hamilton et Verstappen, Nous ne le savons pas encore “.

Cependant, il n’a pas donné beaucoup d’informations sur l’état de santé de Michael: «Vous savez que c’est une question sur laquelle je vais être extrêmement secrète. Ma réponse est toujours la même: Il se débat et tout ce que nous pouvons faire est de lui souhaiter, ainsi qu’à sa famille, que les choses s’améliorent. C’est très bien entouré. Et il est dans un endroit où il est assez à l’aise.