Pep Guardiola a répété, cette fois après avoir annoncé son renouvellement jusqu’en 2023, que son souhait est que Leo Messi terminez votre carrière dans le BarceloneBien que l’Argentin puisse sortir en été et souhaiterait, déjà sur le marché précédent, quitter le club Blaugrana.

«Mon souhait est que Messi termine sa carrière là-bas. J’aimerais le voir prendre sa retraite au Barça. C’est mon avis en tant que fan du Barça. Dans notre tête, nous n’avons que des objectifs incroyables, des choses que nous aimerions réaliser », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Un souhait que Guardiola avait déjà exprimé précédemment Mais cela, dans la situation actuelle de Messi, qui pourrait négocier un contrat avec une autre équipe à partir de janvier et se libérer à la fin de la saison, prend une nouvelle importance.

«Cette année, son contrat prend fin et je ne sais pas ce qui lui passera par la tête. En ce moment, il est un joueur du Barça, et le marché des transferts aura lieu en juin et juillet. Messi est un joueur de Barcelone », a-t-il souligné.

De plus, il a rappelé le respect et l’affection qu’il a pour le Barça. «Je vous remercie beaucoup pour ce que le Barça a fait pour moi, à la fois à La Masia en tant que groupe de jeunes, en tant que joueur et plus tard en tant qu’entraîneur, le Barça m’a tout donné », se souvient-il.

D’autre part, sur son renouvellement et ses objectifs pour cette année, assuré qu’il ne pense pas “beaucoup” dans les titres. «Ce serait bien de répéter ce que nous avons fait au cours des trois dernières années. Je dirais que c’est difficile. Nous pensons semaine après semaine pour bien le faire match par match, nous verrons ce que nous méritons à la fin de la saison », a-t-il déclaré.

«Je suis très reconnaissant au club. Je tiens à vous remercier d’avoir renouvelé mon contrat, vous êtes la raison pour laquelle je suis toujours là. Ils m’ont beaucoup apporté au cours de ces quatre ou cinq saisons. Nous voulons continuer à faire de notre mieux », a-t-il déclaré à propos de sa récente rénovation.