Mis à jour le 20/11/2020 à 18:05

Après huit victoires consécutives, avec 26 buts en faveur et un seul contre, le PSG a subi un arrêt soudain dans le Ligue 1 et en Monaco, retracé en seconde période alors que la victoire semblait sienne, avec deux buts de Kevin Volland et avec la direction de Cesc Fabregas, auteur du 3-2, qui a laissé le doublé de Kyllian Mbappé en première période à rien.

Une défaite plus qu’imprévisible alors que le PSG approchait, mais d’autant plus que la première partie du groupe emmené par Thomas Tuchel avait été et surtout le tableau de bord, avec un 0-2 en faveur qui ressemblait à une phrase pour son adversaire . Les deux buts ont été inscrits par Mbappé, sur 25 et 37, le deuxième sur penalty. Même à travers VAR, ils lui ont annulé deux buts pour hors-jeu.

Le tout dans le premier acte. Le second était très différent. Avec la contribution de Cescmis à part l’incroyable fragilité défensive du PSG, le Monaco a réagi avec emphase pour défier son rival et un 0-2 contre, qu’il a surpassé au moyen de Volland. Le sien était de 1-2, profitant d’un rejet. Et le sien était le 2-2, une passe de Cesc.

Les deux buts, concentrés en un quart d’heure, de 52 à 67, mettent le Paris Saint Germain et votre défense. Neymar avait déjà réapparu sur le terrain. Récupéré d’une blessure musculaire, il est entré au moment du match.

C’était encore pire pour lui PSG. Le point culminant de la catastrophe a été la pénalité qui a causé le 3-2, de Diallo sur Volland. L’attaquant a volé le ballon, le défenseur l’a renversé comme dernière option. De plus, il a été expulsé.

La peine maximale a été exécutée avec détermination Cesc, imparable pour Keylor Navas, pour réaliser un exploit incontestable et la troisième victoire consécutive pour Monaco, qui grimpe à la deuxième place du classement, à seulement quatre points de retard. Paris Saint Germain, bien que celui-ci maintient toujours le leadership.

