Les joueurs de football Fantasy quotidiens reçoivent une gâterie amusante lundi soir: il y a deux matchs de la NFL au lieu de l’habituel, ce qui signifie que les sites DFS proposent une liste de deux matchs qui couvre les deux matchs de football du lundi soir. Les Giants et les Steelers jouent au début du concours, suivis des Broncos et des Titans dans le dernier verre. En plus de nos alignements DraftKings Showdown, liés ci-dessous, nous avons mis en place une programmation couvrant les deux jeux si vous préférez jouer dans ce style de tournoi GPP.

Une ardoise à deux matchs limitera toujours vos opportunités de jeu ou évitera de jouer quelqu’un contre votre choix D / ST. Cette construction de gamme englobe les RB qui seront probablement détenues en grande partie tout en essayant de se différencier aux autres positions en remboursant à QB, WR et TE.

DraftKings choisit la semaine 1: alignement de football du lundi soir pour les GPP

QB Drew Lock, Broncos contre Titans (5400 $)

Lock est le moins cher des quatre QB de départ sur cette ardoise, ce qui est attrayant pour deux raisons. Premièrement, il a probablement autant d’avantages que n’importe lequel d’entre eux lorsque vous regardez les armes autour de lui et sa volonté de courir. Deuxièmement, cela nous permet de brouiller notre line-up avec les trois meilleurs running backs à notre disposition.

RB Saquon Barkley, Giants vs Steelers (8000 $)

Oui, nous avons joué à Barkley contre notre D / ST choisi, mais il serait difficile de construire une sélection de deux matchs sans au moins un joueur contre votre défense. Barkley est assuré de nombreuses touches et devrait être son personnage habituel et productif lors de son ouverture de saison.

RB Derrick Henry, Titans @ Broncos (7500 $)

Nous ne pouvons pas nous permettre trop de luxe, comme nous préoccuper du déroulement du jeu, alors qu’il y a si peu de joueurs parmi lesquels choisir. Henry, comme Barkley, est une valeur sûre pour 20 touches, et les avoir tous les deux dans notre alignement nous donne un plancher solide comme le roc.

WR AJ Brown, Titans @ Broncos (6000 $)

Brown n’est pas vraiment touché par Henry, du moins si le WR de deuxième année atteint sa production sur des matchs à domicile comme s’il était “censé le faire”. Si Henry joue bien, cela permettra à Brown de se placer derrière la défense pour un touché de plus de 50 verges qui paiera son prix et plus encore.

WR Diontae Johnson, Steelers @ Giants (4400 $)

Johnson est préféré ici à JuJu Smith-Schuster, qui est le WR le plus cher sur l’ardoise et 2,8K $ de plus que Johnson. Bien que le retour de Ben Roethlisberger devrait aider JuJu, il devrait également aider Johnson, qui était déjà un joueur solide en tant que recrue malgré le jeu brutal du QB. Nous devions obtenir une partie du jeu de passes de Pittsburgh contre un secondaire cassé de New York.

WR Jerry Jeudy, Broncos contre Titans (4200 $)

Même si Courtland Sutton (épaule) joue, Jeudy devrait être sur le terrain pour la plupart des clichés de ses débuts dans la NFL. À ce prix, avec à la fois un excellent parcours et une vitesse impressionnante, Jeudy est un jeu de pile précieux avec notre QB.

TE Jonnu Smith, Titans @ Broncos (4000 $)

Denver a autorisé le sixième plus grand nombre de réceptions à des bouts serrés en 2019, avec seulement un manque de touchés, ce qui fait que les Broncos semblent décents pour défendre leur position. Smith est le moins cher des quatre TE de départ sur cette ardoise, et bien que cible une préoccupation, il a autant d’avantages que n’importe lequel des TE sur l’ardoise.

FLEX RB James Conner, Steelers @ Giants (6400)

J’espère que Conner servira de solide tapis de jeu avec notre défense, et encore une fois, dans une ardoise de deux matchs, il est bon de verrouiller autant de touches que possible. Avoir trois arrières talentueux dans notre gamme pourrait être une stratégie utilisée par beaucoup pour les matchs de ce soir, mais cela ne signifie pas que vous devriez vous en abstenir.

D / ST Pittsburgh Steelers @ Giants (3700 $)

Jouer la défense de Pittsburgh est tout au sujet de Daniel Jones et sa tendance à retourner le ballon. Il n’y a pas de match parfait ce soir, mais Jones et Lock présentent le potentiel de chiffre d’affaires que nous recherchons lors du choix d’un D / ST. Pittsburgh a du talent sur tout le terrain en défense, et nous parierons sur cela pour faire le travail.