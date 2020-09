Michael Thomas (genou) manquera le Monday Night Football entre les Saints et les Raiders, mais nous ne manquerons pas une formation DraftKings Showdown pour le match. L’absence de Thomas pourrait indiquer plus d’Emmanuel Sanders, mais nous le décolorons et le capitaine Josh Jacobs lors du match d’ouverture à domicile de Las Vegas. Cela peut être étrange, mais toute la semaine 2 a été étrange, donc MNF DFS pourrait faire de même.

Bien sûr, cette formation se retourne contre lui si Sanders fait bien, mais nous n’avons pas vu suffisamment de lui lors de la semaine 1 pour nous attendre à ce que l’absence de Thomas lui profite directement. Nous n’avons pas non plus joué Jared Cook, bien qu’il soit notre remplaçant préféré de Thomas si vous achetez dans ce récit avec un spécialiste de la Nouvelle-Orléans à prix élevé.

Choix de DraftKings Showdown: Saints vs Raiders

Capitaine (prix 1,5x, points 1,5x): RB Josh Jacobs, Raiders (14400 $)

Jacobs est une valeur sûre pour voir le plus de touches dans ce jeu, y compris tout le travail sur la ligne de but de Las Vegas, nous verrons donc une production assurée comme celle-là à notre place de capitaine. Jacobs est également assez résistant au gameflow puisqu’il est également un pass-catcher capable. Las Vegas devrait chercher à établir la course lors de son premier match dans sa nouvelle maison, alors Jacobs devrait suivre ses 25 courses de la semaine 1 avec plus de 20 autres.

FLEX: RB Alvin Kamara, Saints (11400 $)

Kamara est venu pour nous en tant que capitaine la semaine dernière contre les Buccaneers, mais il n’a pas eu un match efficace sur le terrain. Son prix est plus élevé que Jacobs, mais il verra moins de touches à mesure que Latavius ​​Murray aura également sa charge de travail habituelle. Les Saints pourraient mener et obtenir beaucoup de course pour Kamara, mais nous le préférons dans un spot flexible avec Jacobs comme capitaine.

FLEX: QB Drew Brees, Saints (10600 $)

Même sans Michael Thomas (genou), Brees est l’un des joueurs les plus sûrs de cette ardoise pour contribuer un solide total de points. Utiliser trois autres saints qui peuvent s’impliquer dans le jeu de passes signifie que l’utilisation de Brees nous donne le meilleur empilement possible ici aussi.

FLEX: TE Darren Waller, Raiders (7400 $)

Waller est la principale cible de Derek Carr, qui couvre un peu notre fondu de Carr. Nous avons vu OJ Howard bien jouer contre la Nouvelle-Orléans lors de la semaine 1, et Waller s’inscrit dans le moule athlétique du TET qui pourrait à nouveau causer des problèmes aux Saints.

FLEX: WR Deonte Harris, Saints (2400 $)

La Nouvelle-Orléans a conçu plusieurs jeux pour le rapide Harris lors de la semaine 1, et avec Thomas absent, il devrait voir le ballon même sur quelques autres looks de gadgets. Lorsque vous jouez aux options bon marché dans les concours Showdown, il est préférable de les rendre aussi explosives que possible, et Harris est certainement cela.

FLEX: QB Taysom Hill, Saints (2200 $)

Ouais, deux joueurs de gadgets Saints. La structure de cette gamme est telle que nous n’avons probablement besoin que de l’un d’entre eux pour payer pour passer une bonne nuit, donc en couvrant les deux bases, nous devrions en atteindre au moins une. Hill a également vu une utilisation décente de la semaine 1 et devrait en voir encore un peu plus avec Thomas absent.