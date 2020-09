Le match d’ouverture à Las Vegas le Monday Night Football entre les Saints et les Raiders se fera sans Michael Thomas (genou), mais il devrait encore avoir beaucoup de puissance de feu fantastique. Cela offre des opportunités intéressantes dans la création de notre gamme DFS pour un seul jeu FanDuel pour MNF.

Nous allons avec l’attaque double RB, avec Josh Jacobs comme MVP et Alvin Kamara ici aussi. Ajoutez à cela le futur Hall-of-Famer Drew Brees, et notre gamme se forme pour une bonne soirée.

PLUS MNF: Lineup de DraftKings Showdown

Choix pour un seul match FanDuel: Saints vs Raiders

MVP (1,5x points): Josh Jacobs, Raiders (13500 $)

Jacobs devrait voir le plus de touches de n’importe quel joueur dans ce jeu, et la défense des Saints n’est pas assez effrayante pour que nous nous éloignions de lui ici. Nous nous sommes sentis assez bien à son sujet pour le diriger dans DraftKings même lorsque le salaire augmente en conséquence, alors quand il n’augmente pas ici, Jacobs est à coup sûr notre jeu MVP préféré.

FLEX: Alvin Kamara, Saints (14 000 $)

La semaine 1 de Kamara aurait été encore meilleure s’il avait eu un jeu plus efficace sur le terrain, et les Raiders sont beaucoup plus susceptibles de permettre une grande journée de métrage pour Kamara. Verrouiller les deux meilleurs RB dans ce jeu est un excellent moyen de commencer une formation en un seul match, surtout quand ils sont tous les deux des crampons comme Kamara et Jacobs.

FLEX: Drew Brees, Saints (16 000 $)

Au lieu de chasser l’attaque de passage de la Nouvelle-Orléans sans Thomas, nous allons simplement enfermer Brees ici et récolter le kilométrage et les touchés pouvant arriver aux WR et aux TE. La défense de Las Vegas devrait donner à Brees une meilleure apparence qu’il n’a pu le faire contre Tampa Bay.

FLEX: Henry Ruggs III, Raiders (9500 $)

Vérifiez si Ruggs (genou) joue. Sinon, pivotez vers Bryan Edwards. Mais Ruggs avait l’air explosif lors de la semaine 1, et l’étiquette douteuse devrait un peu déprimer sa propriété pour MNF. Ruggs est la meilleure menace de gros jeu que nous trouverons à ce prix ou à un prix inférieur.

FLEX: Taysom Hill, Saints (7 000 $)

Nous avons tendance à chasser Hill, mais les Saints veulent l’impliquer chaque semaine, ce qui est plus que ce que vous pouvez dire pour à peu près tout le monde au prix avantageux de Hill. Avec Thomas absent, Hill pourrait être encore plus impliqué que d’habitude.