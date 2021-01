La dernière saison de la série d’horreur basée sur Archie Comics a finalement été créée le Netflix. Après les événements de la saison 3, où Sabrina a provoqué un paradoxe du voyage dans le temps, “Le monde caché de SabrinaIl a eu beaucoup de conséquences à gérer dans sa saison 4.

Avec deux Sabrinas existant dans le même ligne de temps, ce n’était qu’une question de temps avant que l’univers ne commence à ressentir les effets domino du voyage dans le temps de Sabrina, effets que plus qu’une série de la télé et films Ils ont exploré le vaste monde de la science-fiction.

Cependant, ce ne serait pas la seule chose qui n’aurait pas beaucoup de sens dans la vie de Sabrina. Oui, avoir deux versions identiques de vous-même qui veulent deux choses différentes de la même manière semble impossible, mais il est plus illogique de penser, par exemple, qu’un adolescent veut être deux écoles en même temps.

Tout au long de toutes les saisons du spectacle, la vie de Sabrina il a été rempli d’événements incohérents qui sont devenus insoutenables au fil du temps pour ses fans. Screenrant a fait une petite liste de 10 choses qui n’ont pas de sens sur la vie de Sabrina.

10 CHOSES QUI SONT SANS SENS DANS LA VIE DE SABRINA DU «MONDE CACHÉ DE SABRINA»

Les amis de Sabrina n’auraient jamais dû être aussi impliqués dans le monde mystique (Photo: Netflix)

10. Les parents de Sabrina ne pensaient pas bien à son accord avec Lucifer

Le père de Sabrina, Edward Spellman, Il était l’un des sorciers les plus puissants de tous les temps, mais il ne pensait toujours pas que gérer Lucifer Ainsi, sa fille Sabrina peut vivre à moitié mortelle et à moitié sorcière, elle avait quelque chose de caché.

Quiconque adore Diable doit savoir que Lucifer ne fait jamais une affaire simple, et au final les conséquences de l’origine de Sabrina elle a dû les vivre elle-même avec ses tantes et essayer de déjouer les Diable pour qu’il ne prenne pas le dessus sur votre âme.

9. L’éducation de Sabrina en sorcellerie a été peu

Alors que Sabrina est la fille du très Satan, C’est incroyable qu’il n’ait pas manipulé les choses pour que l’héritier de son nom de famille fréquente l’école de magie auparavant. Sabrina elle est jeune, oui, mais elle est bien en dessous de tout sorcier ou sorcière de son âge qui a reçu une éducation complète.

8. Impliquez vos amis mortels dans le monde des sorcières

En fait, faire savoir à ses amis qu’elle est une sorcière est quelque chose qui l’a évidemment fait Sabrina se sentir plus à l’aise et cela a permis à ses amis de mieux la comprendre. Cependant, il est clair que les choses auraient dû s’arrêter là.

Il est logique de faire confiance à des amis pour quelque chose comme Soutien affectif ou aider avec des problèmes du monde réel, mais amener un groupe de mortels dans des situations magiques extrêmement dangereuses, quand elle sait que le risque est insensé, semble illogique pour quiconque bon sens.

Sabrina est entrée dans un autre monde (Photo: Netflix)

7. Sabrina insiste pour aller dans deux écoles en même temps

D’un point de vue thématique, il est logique que Sabrina veux aller à Baxter High aussi bien que Académie des arts invisibles. Elle est à moitié sorcière et à moitié mortelle, il est donc compréhensible de créer ces dualités constantes dans sa vie et de maintenir une double vie avec des amis mortels et des sorcières.

Cependant, d’un point de vue pratique, c’est insensé. La plupart des adolescents non seulement ils n’aiment pas beaucoup l’écoleMais à ce stade, la quantité de travail requise par une seule école est bien plus qu’un emploi à plein temps. Aller dans deux écoles serait presque impossible.

6. Hilda et Zelda n’ont jamais su qu’elle était la fille de Lucifer

Oui Edward et Diane ils ne seraient pas morts dans des circonstances aussi suspectes et Sabrina ne leur avait pas été livré d’une manière aussi étrange, il pourrait être logique que Hilda et Zelda ils ne le remettront jamais en question. Mais le fait que Sabrina leur a été envoyé comme par magie quand Edward et Diane tué dans un accident d’avion aurait dû soulever des drapeaux rouges, et deux sorcières aussi intelligentes auraient sûrement fait un peu de recherche à ce sujet.

5. Sabrina ne se doutait de rien non plus

Il est également difficile de comprendre pourquoi Sabrina Je n’aurais pas enquêté davantage sur son étrange histoire d’origine. La combinaison d’un accord conclu pour organiser sa naissance, ainsi que le fait que ses parents sont morts et l’ont commodément sauvée avec de la magie sans se sauver, semble être un énorme drapeau rouge, et il ne semble pas y en avoir. piqué la curiosité de l’adolescent.

(Photo: Netflix)

4. Elle n’a jamais montré de puissance angélique auparavant

Peut-être que le diable avait raison de garder Sabrina en dehors du royaume des sorcières pendant si longtemps simplement parce que cela la rendait moins susceptible de tomber sur ses pouvoirs angéliques, mais c’est toujours un peu étrange qu’il lui ait fallu si longtemps pour les faire apparaître. On pourrait penser que la différence de puissance entre un sorcière et un ange serait énorme, donc c’est étrange que pouvoirs de sabrina ils n’ont jamais semblé inhabituels quand j’étais plus jeune.

3. Le Seigneur des Ténèbres n’est jamais intervenu avec elle auparavant

Sabrina elle est la fille de Lucifer, veut l’épouser et prévoyait de faire de sa reine de l’enfer. Il est donc difficile de comprendre pourquoi ce n’était pas à cause d’elle plus tôt. Oui, elle est encore adolescente quand elle découvre tout cela, et le temps semble probablement différent pour quelqu’un qui vit depuis des millénaires, mais c’est étrange que Lucifer vraiment permettre Sabrina tellement de liberté qu’elle grandirait pour devenir le genre de personne qui veut tout faire pour le vaincre plutôt que de régner à ses côtés.

2. Sabrina existe en même temps à deux endroits

différent

Le spectacle portait évidemment le thème de la double nature de Sabrina à l’extrême qu’il pourrait quand Sabrina elle a créé une autre version d’elle-même, et les deux versions ont décidé de continuer à exister et de faire ce qu’elles voulaient. Il est clair que cela a eu des conséquences désastreuses à un moment donné, mais comme cela semble être quelque chose qui viole les lois fondamentales de la nature, c’est étrange que cela puisse même arriver en premier lieu.

1. Sabrina ne pense jamais aux conséquences de ses actes

Sorcier Sabrina Elle est certainement une sorcière très puissante et intelligente, mais sa chute constante semble être qu’elle est surfaite tout le temps. Ou plutôt, essayez de trouver des solutions aux problèmes que vous semblez toujours avoir Conséquences potentielles évident, mais il ne s’attend jamais à ce qu’elle personne autour de lui ne subit ces conséquences, même si à la fin c’est exactement ce qui se passe.

L’actrice qui a joué Sabrina n’était pas satisfaite de la fin du protagoniste. (Photo: Netflix)