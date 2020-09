Monkey Knife Fight est un nom de site Web intéressant avec une prémisse encore plus intéressante: rendre les paris DFS et les accessoires de joueur plus accessibles et compréhensibles pour le joueur de football fantastique classique. À l’approche de l’ouverture du jeudi soir de la semaine 1 entre les Chiefs et les Texans, nous avons rassemblé nos choix préférés de Monkey Knife Fight.

Certains des choix impliquent de faire des déterminations basées sur des points de fantaisie – il y a des choix sur / sous, appelés «Plus ou Moins», tandis que les choix Rapidfire vous demandent de choisir un joueur pour surpasser un nombre spécifique. Monkey Knife Fight vous donne également souvent le choix de choisir un objectif plus grand sur certains des accessoires dans l’espoir d’obtenir un gain plus important. Vous pouvez également choisir votre buy-in pour un accessoire en fonction de votre propre bankroll personnelle.

Si vous n’avez jamais utilisé le site auparavant, une certaine navigation devrait vous aider à mieux comprendre son fonctionnement. Voici quatre de nos choix de la semaine 1 qui pourraient valoir la peine d’être joués.

Monkey Knife Fight Picks: Plus ou moins Mahomes, Watson passant des verges

Patrick Mahomes: MOINS de 339,5

Deshaun Watson: PLUS de 285,5

Choisissez 2/2 correctement pour 3x votre buy-in.

Les Texans n’ont accordé que deux fois plus de 339 verges par la passe en 2019. Aucune pré-saison ne devrait au moins limiter légèrement la fluidité de l’attaque des Chiefs, et la recrue Clyde Edwards-Helaire devrait trouver suffisamment de succès précipités pour maintenir Mahomes en dessous de ce chiffre. De l’autre côté, les Chiefs ont accordé plus de 286 verges par la passe au cours de chacune des cinq premières semaines de la saison dernière. Watson a plusieurs armes de balle profonde et pourrait jouer suffisamment de rattrapage pour marquer ce chiffre.

Monkey Knife Fight Picks: points de fantaisie Rapidfire pour Watson, Hill, Edwards-Helaire

Patrick Mahomes contre Deshaun Watson (+4,5): Watson

Travis Kelce contre Tyreek Hill (+0,5): Colline

Will Fuller (+0,5) contre Clyde Edwards-Helaire: Edwards-Helaire

Choisissez 2/3 correctement pour 1,5x votre buy-in (Vous pouvez également jouer à ce trio en essayant d’obtenir 3/3 correct pour 4x votre buy-in).

Nous choisissons Watson ici comme le QB plus susceptible de prendre du retard tout en ayant un jeu de course moins optimal. Hill est logique en tant que choix à la hausse par rapport à Kelce – Hill peut gagner ce match sur de longues prises ou un long TD, tandis que Kelce a probablement besoin d’une action de zone rouge significative pour battre Hill. Le volume d’Edwards-Helaire (y compris dans le jeu de passes dans ce site PPR) devrait retenir Fuller.

Monkey Knife Fight Picks: défi de points fantastiques pour Edwards-Helaire, Hill, Fuller

Sélections: Clyde Edwards-Helaire, Tyreek Hill, Will Fuller

Objectif: 64,5 points fantaisie (score PPR)

Atteignez 64,5 points de fantaisie pour un buy-in 3x.

Si vous vous sentez plus réticent au risque, vous pouvez également choisir d’atteindre 58,5 points fantaisie pour 2 fois votre buy-in. Nous ne sommes pas autorisés à choisir les quarts ici, donc la meilleure façon de l’aborder est de rechercher de gros jeux. Fuller et Hill pourraient tous les deux obtenir une longue prise TD qui vous rapproche déjà du nombre avant le volume qu’ils sont sûrs d’obtenir également. CEH devrait également obtenir suffisamment de volume, y compris dans le jeu de passes, pour dépasser le sommet.

Monkey Knife Fight Picks: Collection de réception pour Kelce, Johnson, Fuller

Sélections: Travis Kelce, David Johnson, Will Fuller

Objectif: 19,5 réceptions

Atteignez 19,5 réceptions pour 2x buy-in.

C’est notre première utilisation de Kelce, et il est probablement prudent de s’attendre à ce qu’il surpasse Hill. Il y a un risque impliqué ici, car nous ne savons pas si l’utilisation du jeu de passe de Houston passera par David ou Duke Johnson, mais nous irons avec le démarreur apparemment sain pour la semaine 1. Et si Brandin Cooks (quad) est quelque peu limité , Fuller devrait voir beaucoup de cibles.