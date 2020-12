Celui qui était président de Ferrari de 1991 à 2014, il a de nouveau souligné les faiblesses de l’équipe, bien qu’il ait proposé d’y revenir en déclarant qu’il pouvait résoudre leurs problèmes. L’un d’eux, selon Luca di Montezemolo, c’est qu’ils ont arrêté de parier sur des personnes expérimentées. Et, à long terme, Ferrari a signé Carlos Sainz, qui se formera avec Leclerc le plus jeune couple de l’histoire de l’équipe italienne.

“Serait-il possible de revenir chez Ferrari? Il ne faut pas me poser la question; personne ne m’a rien demandé. Je pense que je connais les problèmes et que je peux les résoudre, Je sais à quoi m’adresser maintenant, mais je vois avec grand regret une Ferrari faible, sortez des premières positions. Cela m’inquiète car c’est une période très difficile pour l’équipe», A-t-il commencé par dire dans une interview sur la RAI.

«Il y a des problèmes qui viennent de loin et qui soulèvent des questions sur l’avenir. Ce sont doubles. Tout d’abord, un organisation horizontale qui ne tient pas en Formule 1. C’est typique de ceux qui manquent d’expérience et de connaissances et peut-être même pas l’humilité de voir comment les meilleures équipes sont organisées ou comment Ferrari elle-même est organisée », a poursuivi Luca di Montezemolo.

«Deuxièmement, pour gagner, il faut avoir un élément dans l’équipe qui fasse la différence et apporte de nouvelles compétences. J’avais une équipe très forte car j’ai toujours essayé de choisir des personnes avec de l’expérience“, C’est fini.

Ferrari et McLaren justifient le pari sur Sainz

Précisément Mattia Binotto, qui Luca di Montezemolo il a voulu le rappeler sans le mentionner, il a justifié avoir renoncé à un pilote expérimenté et quadruple champion comme Vettel, pour parier sur Carlos Sainz: »Sainz est un leader, un travailleur qui unit le groupe. Il est un cavalier en pleine croissance et a un état d’esprit: Je suis très convaincu de ce choix, je pense que ce sera le moindre de nos problèmes».

McLaren a également justifié la signature de Carlos Sainz par Ferrari: «Il y a une raison pour laquelle Ferrari l’a signé pour l’année prochaine. Il parvient à maintenir la voiture sur la piste alors qu’il continue de progresser et fait fonctionner ses manœuvres, comme il l’a fait dimanche. C’est juste un énorme avantage », a déclaré Andreas Seidl, le patron de l’équipe britannique, après avoir grimpé de la 15e à la 5e place au Grand Prix de Turquie.

Ce que vous vouliez clarifier Carlos Sainz est que, malgré sa jeunesse, il n’est pas arrivé à Maranello en tant que deuxième conducteur. De plus, ce ne sera pas un problème pour Leclerc s’il fait mieux que lui. “Je n’ai rien signé qui met le second pilote. Dans mon contrat il est dit, comme dans tous ceux que j’ai signés, que l’équipe est au-dessus du pilote, mais ne met rien de second ou de soutien de personne. Ce que je sais c’est que Je donnerai tout pour Ferrari et je donnerai tout ce dont ils ont besoin, avant tout, pour essayer de gagner. Je me fiche de la couleur de la voiture. Je traite tous les pilotes de la même manière, nous sommes tous rivaux et nous devons tout mettre en œuvre. S’il y a une situation compliquée, je prendrais la bonne décision, ne vous inquiétez pas», A déclaré le Madrilène peu après l’annonce de sa signature pour Ferrari.