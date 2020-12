Mis à jour le 12/06/2020 à 22:42

Les fêtes de fin d’année sont déjà proches et des milliers de personnes font non seulement du shopping à cette époque, mais profitent également des offres et des actualités. C’est en ce sens que Disney Oui Vodafone se sont réunis pour lancer le l’horloge le plus attendu de tous: celui de Bébé yoda.

Le caractère de Mandalorien, dont la peluche est également en rupture de stock, ce sera certainement l’un des cadeaux les plus vendus pour Noël, mais pas seulement, maintenant un montre intelligente afin que vous puissiez non seulement voir l’heure, mais également recevoir vos notifications.

Cette smartwatch est destinée aux plus petits de la maison, même si les adultes voudront en avoir une. Cet appareil Neo dispose d’un écran tactile rond entouré d’épaisses lunettes. Il a même jusqu’à six personnages Disney comme masques principaux. Parmi eux, on retrouve Elsa de Frozen, Iron Man de l’univers cinématographique Marvel ou Darth Vader, du monde de Star Wars.

le montre bébé yoda a aussi un Écran AMOLED de 1,2 pouces, accompagné de deux boutons, un pour revenir à la partie principale de la montre et un autre dans le coin supérieur gauche. Il dispose également d’un bouton pour répondre aux appels, ouvrir l’appareil photo du téléphone portable et prendre des photos lorsqu’il est connecté à notre smartphone.

L’appareil Neo dispose d’une batterie de 470 mAh qui devrait nous permettre une autonomie d’une journée complète et embarque le processeur Snapdragon 2500W, 512 Mo de RAM et 4 Go de stockage interne. Regardez toutes ses fonctionnalités.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE BABY YODA: VODAFONE NEO

Écran: AMOLED 1,2 poucesRésolution: 390 x 390 pixelsProcesseur: Qualcomm 2500WMémoire: 512 Mo de RAMEspace de rangement: 4 Go de stockageCaméra: 5 MPBatterie: 470 mAhConnectivité: WLAN, LTE, GSM, WLCSP, GPS, LBS, AGPSDimensions: 44,5 x 14,8 mm (sphère)Poids: 40,6 grammes (avec bracelet)Système opératif: Basé sur AOSP

