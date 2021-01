Mis à jour le 20/01/2021 19:40

La marque Vrai moi Il est sorti au Pérou et a lancé ses plus récents realme 7, realme 7 Pro et realme 7i, les mêmes qui commenceront à être commercialisés en février. Cependant, la société a indiqué qu’elle distribuerait également un nouveau gadget: le montre realme S.

Quelles sont les caractéristiques de cette montre intelligente? L’écran de la smartwatch a une taille de 1,3 pouces avec une résolution de 360 ​​x 360 pixels et une luminosité qui atteint 278 dpi.

Également montre realme S Il est livré avec un accéléromètre à trois axes, un capteur de fréquence cardiaque, un capteur photosensible et un capteur de surveillance.

Quel est le problème de la batterie? Eh bien, l’horloge est livrée avec 390 mAh qui dure jusqu’à 15 jours et peut être synchronisée sans problème avec Android 5.0 ou supérieur et est compatible avec Bluetooth 5.0.

Selon la société, il est possible de contrôler votre musique préférée, en plus de filmer l’appareil photo, de trouver un téléphone, de mesurer l’oxygène du sang, de détecter le sommeil et jusqu’à 16 modes sportifs.

La realme Watch S est certifiée IP68 et mesure 259,5 x 47 x 12 mm avec un poids de 48 grammes avec bracelet. Combien ça coûtera? La société a mentionné que le gadget coûterait 259 soles, mais qu’il sera en prévente pour 199 soles.

La Realme Watch S et d’autres produits seront commercialisés à partir du 1er février. (Photo: Realme)

FICHE TECHNIQUE REALME WATCH S: CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

DIMENSIONS ET POIDS: 259,5 x 47 x 12 mm avec 48 grammes avec braceletÉCRAN: 1,3 pouces avec une résolution de 360 ​​x 360 pixels. 278 pppCEINTURE: Longueur 22 mm: 164-208 mmCAPTEURS: Accéléromètre à trois axes. Capteur de fréquence cardiaque. Capteur photosensible. Capteur de surveillanceBOUTONS: OuiÉTANCHE: IP68TAMBOURS: 390 mAh pendant jusqu’à 15 joursEXIGENCES: Android 5.0 ou supérieurCONNECTIVITÉ: Bluetooth 5.0AUTRES: Contrôle de la musique. Contrôle de la caméra. Trouvez le téléphone. Mesure de l’oxygène dans le sang. Détection du sommeil 16 modes sportifs