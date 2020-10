Mis à jour le 31/10/2020 à 14:50

UFC EN DIRECT AUJOURD’HUI Anderson Silva vs. Uriah Hall LIVE et ONLINE via ESPN et ESPN Play: ils affronteront ONLINE TV ce soir et GRATUITEMENT dans le main event de l’UFC Vegas 12. Ce sera le dernier combat ‘The Spider’, qui décide de quitter les arts martiaux mixtes après plus de 20 ans au-dessus d’un octogone. Suivez ICI et diffusez en direct la diffusion en direct et en direct de l’événement depuis l’UFC Apex. Depor.com vous propose les incidents, les résultats, coup par coup et plus encore de l’UFC Vegas 12.

Le «meilleur poids moyen de l’histoire» et ancien champion a confirmé qu’après ce combat, il se retirerait.

Anderson Silva c. Uriah Hall: horaires et chaînes

Pérou: 20h00 / ESPNMexique: 21h00 / ESPNLa Colombie: 22h00 / ESPNEquateur: 22h00 / ESPNUruguay: 00:00Argentine: 00:00 / ESPNChili: 00:00 / Fox SportsÉtats Unis: 18h00 PT / Fox SportsEspagne: 6h00 / DAZN

«C’est sûr que c’est mon dernier combat. J’aime les sports. J’ai préparé mon esprit pour cela. Je me suis préparé à me battre toute ma vie, mais oui. C’est mon dernier combat à l’UFC. “, m’a dit Silva, dans une interview avec Accro au MMA.

Anderson Il a été onze fois champion des poids moyens, a nettoyé sa division et a gagné une place dans le cœur des fans, car il a toujours été très charismatique et son style particulier a attiré l’attention.

Les dernières années de Silva ils n’étaient pas les meilleurs. Il a remporté l’un de ses huit derniers combats et ses deux pénalités n’ont fait qu’empirer les sentiments sur son état.

salle, quant à lui, remporte trois victoires lors de ses quatre derniers combats. Dans un duel de puncheurs, la chose logique est que cette voie est celle choisie par les deux et la dynamite de Hall est supérieure et l’endurance de Silva est en question.

Silva c. Hall: panneau d’affichage principal

Uriah Hall vs Anderson SilvaBryce Mitchell vs Andre FiliKevin Holland vs Makhmud MoradovMaurice Greene vs Greg HardyBobby Green vs Thiago Moises

