Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Samedi 5 décembre 2020, p. a13

Après avoir remporté six titres depuis 2017 en Malaisie, Benjamín Mora a été reconnu par l’Institut des Mexicains de l’étranger (IME), du ministère des Relations étrangères, comme le premier Mexicain distingué dans le pays asiatique pour ses réalisations dans le football.

Bien sûr, il y a beaucoup de tricolores meilleurs que moi, certains sauvent des vies ou font des découvertes scientifiques, il doit aussi y avoir des directeurs techniques plus expérimentés, mais ils ont juste besoin de décider de sortir, de voir grand, pour améliorer notre culture, a-t-il déclaré lors d’un appel téléphonique de Malaisie. .

Mora a remporté plusieurs trophées avec le club Johor Darul Tazim en obtenant trois titres de ligue (2017, 2019 et 2020), ainsi qu’une Coupe de Malaisie, l’année dernière, et deux titres de Super Coupe (2019 et 2020).

Ces réalisations lui ont permis d’être considéré par l’IME pour lui décerner un diplôme et une médaille d’argent qui l’ont exalté en tant que Mexicain distingué. L’ambassadeur Carlos Félix lui a remis le prix jeudi, lors d’une cérémonie en présence de la famille Mora et du prince du pays asiatique, Tunku Ismail Ibni.

Cela me remplit de fierté de pouvoir avoir un impact; Je ne suis qu’un coach et j’aime mon travail, mais si je pouvais réaliser quelque chose comme ça, je pense que les autres le peuvent aussi. Le Mexicain a beaucoup de courage et de malice pour obtenir ce qu’il veut quand il le propose, a-t-il déclaré.

J’aimerais qu’il y ait beaucoup plus de Mexicains distingués dans le monde, mais aussi que nous les reconnaissions dans notre propre pays, a-t-il ajouté.

Après avoir remporté le titre de la Ligue malaisienne en octobre, Mora est en vacances, même si la pré-saison débutera à la fin du mois en vue du tournoi débutant en février.

Les bons résultats de Mora avec Johor Darul Tazim ont attiré l’attention des clubs de la Liga Mx, bien qu’il n’y ait eu rien de spécifique et pour l’instant j’ai un contrat; Je sais que j’ai fait un bon chemin et je suis sûr que tôt ou tard je dirigerai au Mexique.