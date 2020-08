SEATTLE (AP) Jordan Morris a marqué deux buts à moins d’une minute d’intervalle au début de la seconde période, et Seattle a battu le Los Angeles FC 3-1 dimanche soir lors du premier match à domicile des Sounders en 5 mois et demi.

Jouant dans un CenturyLink Field étrangement vide, Morris a marqué à 59 secondes d’intervalle dans les premiers instants de la seconde mi-temps alors que Seattle prenait un peu de revanche après le coup de 4-1 des Sounders de LAFC lors du tournoi MLS is Back en Floride.

Dans le passé, deux buts rapprochés auraient envoyé le public de Seattle dans une frénésie. Mais il a plutôt été accueilli par un murmure de bruit de foule, car le stade devrait rester vide pour le reste de la saison MLS en raison de la pandémie COVID-19.

C’était une atmosphère résolument non-Seattle pour le premier match à domicile des Sounders depuis le 7 mars. Au lieu de la normale, avec près de 40 000 fans présents, certains des sièges inférieurs du bol ont été remplacés par des bâches avec des publicités.

“ The Brougham End ”, où les fans les plus enragés de Seattle des “ Emerald City Supporters ” se tiennent normalement et chantent les 90 minutes entières, a été remplacé par une poignée de bannières, y compris un grand “ Black Lives Matter ”, bannière directement derrière le but.

C’est à cette extrémité du stade que Morris a marqué ses deux buts. Lors de la première, Morris a encaissé une longue passe de Nicolas Lodeiro et a dribblé autour du gardien de but de LAFC Kenneth Vermeer, qui était en retard à la sortie du but. Morris finit facilement dans le filet ouvert.

Quelques instants après le redémarrage, Joao Paulo de Seattle a envoyé un centre dans la surface et Morris n’a pas été marqué, donnant à Seattle une avance de 3-0.

Raul Ruidiaz a marqué en première période avec un superbe tir du pied gauche de 35 verges qui a surpris Vermeer par surprise et hors de position. Ruidiaz a été remplacé à la mi-temps pour des raisons de précaution en raison d’une contusion au talon.

Diego Rossi a marqué à la 60e minute, mais le LAFC a perdu des matchs consécutifs pour la première fois depuis la saison 2018. C’était le premier match pour LAFC depuis que le MVP de la ligue d’apprentissage Carlos Vela est indéfiniment absent avec une blessure au genou gauche.

Les deux équipes ont reporté leurs matchs en milieu de semaine après que les joueurs aient fait une déclaration collective contre l’injustice raciale.

Le dernier match à domicile des Sounders début mars est survenu alors que la pandémie de COVID-19 était dans son épidémie initiale aux États-Unis et avec la région de Seattle comme épicentre. Les Sounders ont disputé un match nul 1-1 avec Columbus devant une foule annoncée de 33080 personnes. C’était la plus petite foule pour un match à domicile des Sounders depuis sa saison inaugurale de 2009.

À l’époque, il y avait eu 16 décès et 102 cas de coronavirus diagnostiqués dans l’État de Washington. Aujourd’hui, il y a eu plus de 74 000 cas confirmés et 1 900 décès attribués au virus dans l’État, selon le ministère de la Santé de Washington.

