L’héritage de Diego Armando Maradona, dont le montant exact est inconnu, suffit pour que les héritiers, leurs cinq enfants reconnus, vivent “Toute sa vie sans travailler”, a déclaré dans une interview avec l’avocat d’Efe Mauricio D’Alessandro.

D’Alessandro, qui représente Matías Morla, avocat et ami proche de ‘Pelusa’, a affirmé que la première instance de l’héritage sera la distribution de l’argent, qui est déposé sur des comptes à Dubaï, au Mexique et en Suisse “prêt à être extrait », Et à laquelle ils pourront accéder une fois qu’ils auront la« déclaration d’héritiers », un processus qui ne durera pas plus de 90 jours.

«L’argent est disponible sur des comptes en Suisse, à Dubaï et au Mexique, prêt à être retiré. Cela a rapidement 90 jours pour obtenir la déclaration des héritiers et dire formellement qui sont ceux qui héritent et succèdent à Diego. Chacun des héritiers sans travail doit vivre toute sa vie », a déclaré l’avocat à propos de la situation des enfants de Diego.

Une famille élargie

Après la mort de l’idole, le 25 novembre à l’âge de 60 ans après avoir subi un arrêt cardiorespiratoire, le processus est ouvert pour définir l’héritage de sa fortune.

Au total, Maradona a reconnu cinq enfants: deux d’entre eux, Dalma et Gianinna, résultat de son mariage avec Claudia Villafañe; Diego Junior, qui avait avec l’Italienne Cristiana Sinagra en son temps de joueur à Naples; Jana, fille de Valeria Sabalain; et Diego Fernando, né en 2013 à la suite de sa relation avec Verónica Ojeda.

Mais il y en a d’autres qui demandent à être reconnus et qui pourraient élargir la liste des héritiers dans le cas de la poursuite des procédures de filiation.

La distribution et la gestion des biens de la star seront difficiles, car ceux-ci doivent encore être quantifiés et inventoriés avec précision, tandis que de nouveaux continuent d’apparaître, comme la maison de La Havane où il a vécu pendant quatre ans pour se remettre de sa dépendance à cocaïne et que Fidel Castro lui a donné. Cette propriété était inconnue de son entourage, jusqu’à ce qu’il y ait un appel téléphonique entre Tony, l’un des fils de Castro, et Morla.

“Dans les derniers jours de l’année, l’un des fils de Fidel Castro a appelé pour rappeler à Matías (Morla) que la maison de la prairie où Maradona a passé 4 ans de sa vie lui appartenait parce que Fidel Castro avait résolu le problème de cette manière”, a déclaré l’avocat. , qui a ajouté que la maison est une propriété austère et que sa principale valeur réside dans les biens que l’ancien footballeur y a laissés.

