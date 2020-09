Peu de lanceurs sont arrivés dans les ligues majeures aussi prêts pour l’action que le recrue de 22 ans Tom Seaver l’était en 1967.

Seaver, le Hall of Famer et la légende des Mets de New York, est décédé le 31 août à 75 ans des complications de la démence à corps de Lewy et du COVID-19, a annoncé mercredi le Baseball Hall of Fame. Il est aimé des fans de baseball du monde entier pour sa domination sur le terrain et en tant que leader symbolique de l’équipe des Mets de 1969, emblématique d’une nation pleine d’espoir.

Mais même en reconnaissant que le passage du temps peut idéaliser la plupart des histoires de héros dans la légende, ne vous y trompez pas: la légende de la maîtrise exceptionnelle de Seaver n’a pas besoin d’exagération.

Pour Seaver, il n’y a pas eu de phase de rodage de sa carrière dans les ligues majeures. À son troisième match en carrière, il a lancé un jeu complet de 10 manches avec quatre coups sûrs et aucun point mérité autorisé. Il a obtenu une fiche de 8-5 avec une MPM de 2,65 à ses 17 premiers départs, ce qui lui a valu un hochement de tête en tant que recrue et fait de lui des pairs immédiats des futurs membres du Temple de la renommée Bob Gibson, Don Drysdale, Juan Marichal et Fergie Jenkins sur les lancements de la Ligue nationale. Personnel.

Les frappeurs de la Ligue nationale n’ont jamais pu comprendre Seaver, en particulier lorsqu’il était dans la vingtaine. Au cours de sa saison à 29 ans, Seaver a affiché une MPM de 2,47, meilleure que d’autres phénomènes du même âge, comme Pedro Martinez (2,66), Greg Maddux (2,88) et Sandy Koufax (2,88). Au cours de ses neuf premières années, il a remporté trois prix Cy Young et fait huit apparitions All-Star – le seul lanceur à avoir accompli tout cela à l’âge de 30 ans.

Seaver a retiré 200 frappeurs ou plus chaque saison de 1968 à 1976, une séquence de neuf ans qui reste la plus longue de l’histoire de la ligue. Il est l’un des 10 lanceurs avec 300 victoires et 3 000 retraits au bâton, et détient le record de 10 frappeurs consécutifs dans un match. Le membre du Temple de la renommée Reggie Jackson, qui a frappé .226 en 37 apparitions en carrière contre Seaver avec 13 retraits au bâton, “Les aveugles viennent au parc juste pour l’entendre lancer.”

Jackson n’est pas le seul résident de Cooperstown dont Seaver a eu raison. Johnny Bench a frappé .179 avec 27 retraits au bâton en 96 apparitions au marbre contre Tom Terrific; Mike Schmidt a affronté Seaver 103 fois et a retiré 35 d’entre eux, affichant une barre oblique de .188 / .317 / .294; et Eddie Murray a frappé 26 fois contre Seaver et réussi trois coups sûrs, tous en simple.

Seaver n’a jamais remporté un autre titre des World Series après ce miracle des Mets en 1969, mais il n’a en aucun cas atteint son apogée tôt. Il a lancé son seul sans-coup sûr en 1978 à 33 ans, a fait sa dernière équipe All-Star et a mené les majors dans les victoires à 36, et est allé 16-11 avec une MPM de 3,17 et six matchs complets en 238 2/3 manches à 40. Au fur et à mesure que ses dons physiques diminuaient, il comptait davantage sur ses prouesses stratégiques inégalées pour rester au sommet.

“Je n’ai jamais connu un lanceur avec une si grande connaissance du lancer”, a déclaré Bench à propos de Seaver. «Il avait un si grand esprit, il pouvait surpasser les frappeurs.

Il est normal qu’un joueur avec les talents de Seaver ait une approche mentale pour correspondre. Il a été décrit comme l’archétype du lanceur, un exemple pour tout jeune bras d’essayer (en vain, généralement) d’imiter.

À 22 ans, Tom Seaver était un phénomène abandonné sur une franchise qui avait perdu 547 matchs combinés au cours de ses cinq premières années d’existence. À 24 ans, il était champion du monde, le meilleur lanceur du monde et une icône américaine. Ses années restantes ont prouvé qu’il méritait toutes les distinctions, et son héritage continuera de résister à l’épreuve du temps tant que le sport perdurera.

Coups rapides

• Quelques statistiques supplémentaires de Seaver: ses 16 départs en journée d’ouverture sont les plus marquants de l’histoire de la ligue; il est le seul lanceur depuis 1900 à afficher une saison de 5 WAR ou mieux à 22 ans ou moins et à 40 ans ou plus; et il a reçu 98,8% du vote du Temple de la renommée en 1992, sa première année sur le bulletin de vote, ce qui représentait un record pour le pourcentage le plus élevé de tous les joueurs jusqu’à Ken Griffey Jr. en 2016.

• Adam Duvall a frappé trois circuits contre les Red Sox mercredi, une nuit après que son coéquipier Marcell Ozuna ait fait de même. Ils sont les premiers coéquipiers à accomplir cet exploit lors de matchs consécutifs de l’histoire de la MLB.

• Josh Hader a établi un nouveau record dans la ligue majeure avec sa 12e sortie consécutive sans succès lors de la victoire 8-5 de Milwaukee contre les Tigers. Il n’a accordé aucun coup sûr à l’un des 47 frappeurs qu’il a affrontés cette saison, s’étalant sur 11 2/3 manches.