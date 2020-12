Il y a exactement un mois, Diego Maradona Il est décédé en Argentine à l’âge de 60 ans. Ce vendredi 25 décembre, lors de la fête de Noël, Napoli Il s’est souvenu de la star à travers une publication réalisée sur les réseaux sociaux officiels.

«Eternel dans nos cœurs, Diego Armando Maradona! #ForzaNapoliSempre #Diego Eterno », dit le message de l’entité italienne, où le« Pelusa »a laissé une marque indélébile parmi tous les fans.

Les «azzurris» ont choisi l’une des nombreuses photographies glorieuses des «Dix» avec le maillot du club. Sur la carte postale, l’idole de l’entité lève les bras, les poings serrés, un sourire et le ruban du capitaine.

Le champion du monde de l’Albiceleste est arrivé à Naples en 1984 et est resté dans le club jusqu’en 1991. Pendant cette période, la légende du football a remporté deux titres de Serie A, une Coupe d’Italie, une Coupe UEFA et une Super Coupe d’Italie.

Pour cette raison et en hommage, les Napolitains ont renommé leur stade. Auparavant, il s’appelait San Paolo et maintenant Diego Armando Maradona a été nommé, afin de se souvenir de l’homme qui a tant donné pour cette veste.

Les autres skins de Diego Maradona

On se souviendra toujours de la figure de Diego Maradona à Naples et dans toute la planète pour ce qu’il a fait avec le ballon à ses pieds. Le ‘Pelusa’ a fait ses débuts avec le maillot Argentinos Juniors, puis a eu deux sorts à Boca Juniors et un bref passage chez Newell’s Old Boys. En Europe, il portait également les chemises de Barcelone et de Séville, en Espagne.

Avec l’équipe argentine, il a également une histoire importante. Avec le Sub 20, Diego a remporté la Coupe du monde au Japon en 1979. Avec l’équipe absolue, Maradona a atteint la gloire après avoir remporté la Coupe du monde au Mexique 86.

Reçoit notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme le fait toujours Depor.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER