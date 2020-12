Certains des contemporains de Diego Maradona Ils ont également souffert de la toxicomanie, même si beaucoup ont réussi à sortir, d’autres ont trouvé cela plus difficile. Pedro Monzón se souvient de l’épisode avec «Pelusa», le jour où il «lui a sauvé la vie» alors qu’il était le plus proche de «appuyer sur la gâchette».

Monzón, l’un des meilleurs défenseurs argentins de l’époque, rappelé à Independiente de Avellaneda et l’équipe nationale argentine pour son but contre la Roumanie en Italie 90 et l’expulsion contre l’Allemagne en finale, était proche du suicide en raison des problèmes constants causés par son dépendance à la cocaïne et dépression profonde.

“Je voulais vraiment me suicider, j’allais le faire pendant de nombreuses années”, a avoué à plusieurs reprises l’ancien buteur central, qui a avoué avoir eu une “fin heureuse” grâce à Diego Armando Maradona.

Pedro Monzón montrant comment le «D10S» était sur son bras. (Capture Twitter)

«J’étais séparé, j’avais un logement et j’y vivais. Il n’avait qu’une seule chaise, il était malade financièrement, il n’avait rien: à peine à manger et parfois non. Je cherchais des excuses, la vérité était qu’il ne voulait pas me tuer. Plus tard, j’ai réalisé que j’étais un lâche et à quel point j’étais bon. Il avait l’arme à la main et il ne l’a jamais fait. Peut-être que Dieu m’a fait ne pas appuyer sur la détente », a-t-il dit à ce moment-là.

Et il a ajouté: “Un jour, j’ai dit:” Je vais appeler Diego et, s’il ne vient pas, je me suiciderai “. Il était fou. Je l’appelle et il dit “qu’est-ce qui ne va pas?” J’ai dit “je veux te parler, je ne me sens pas bien, je ne vais pas bien”. «Ne vous inquiétez pas, attendez-moi un peu, où êtes-vous?», Répondit-il. Pour moi, il a fallu cinq minutes pour arriver, mais c’était plus long. Quand il est venu, j’ai dit «ça ne peut pas être». J’ai vu le camion et j’étais seul. Je ne lui ai pas montré le fer, qu’allais-je dire. Je ne lui ai pas dit (qu’il voulait se suicider) parce qu’il avait tellement honte … Je pensais qu’il n’allait pas venir et il est venu. “

«Je lui ai dit de s’asseoir sur la chaise et il a dit non, que si j’étais assis par terre, il s’asseoirait avec moi sur le sol. «Quel est votre problème?» M’a-t-il demandé. J’avais eu ma cinquième fille il y a deux mois et je ne la connaissais pas car je n’avais pas d’argent pour le billet pour aller à Tucumán. Je lui ai dit que je n’avais même pas besoin d’aller la voir. Après ça, je suis allé la voir, j’ai dû manger et beaucoup de choses … », a-t-il conclu avec l’anecdote.

L’entraîneur désormais Argentinos de Quilmes a décidé de commémorer son ami et sauveur avec un tatouage: ni plus ni moins que le visage de Diego sur son bras pour toujours. «Et notre DT! Diego dans la peau de Pedro », a publié le club sur ses réseaux.

