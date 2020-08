José Mourinho, qui à son époque travaillait comme traducteur et assistant Bobby Robson à la fois dans le Sporting Lisbonne comme dans le Port, parle couramment six langues et s’est lancé dans la septième. Comme l’entraîneur portugais l’a lui-même reconnu, il apprend le coréen pour pouvoir mieux communiquer avec Ils sont.

« La communication est très importante quand je suis avec le groupe. Il est respectueux de la culture du club de parler la langue des personnes qui le composent»A déclaré le technicien du Tottenham dans un rapport pour Amazon Prime. « J’essaye de parler aux joueurs dans leur propre langue, c’est pourquoi j’apprends le coréen»A ajouté José Mourinho.

Son-Heung Min il est le seul footballeur coréen de Tottenham. La fin de 28 années est a coté de Dele là, le deuxième joueur le plus précieux de l’équipe après Harry Kane selon Transfermark, 64 millions d’euros. Bien que Son ait disputé 41 matchs cette saison, il a marqué 18 buts et distribué 12 passes; dans les cinq campagnes au cours desquelles il a servi dans le Tottenham Il a participé à un total de 229 matchs, marquant 85 buts.

Coréen, septième langue de Mourinho

José Mourinho a un contrat avec l’équipe de Londres et est conscient de l’importance de Son-Heung Min, c’est pourquoi vous voulez apprendre le coréen. À l’heure actuelle, il parle couramment le portugais, qui est sa langue maternelle, ainsi que l’anglais, l’espagnol, le catalan, le français et l’italien. Mourinho Il est arrivé à Tottenham en novembre 2019 pour remplacer Pochettino et a réussi à qualifier l’équipe pour les qualifications de la Ligue Europa après avoir terminé sixième du Premier ministre.