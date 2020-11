Ali contre Frazier. Blur vs Oasis. Alien vs Predator. Mourinho contre Guardiola.

Alors que les rivalités disparaissent, la longue bataille de José avec Pep est là-haut avec les meilleurs d’entre eux, mais leur querelle autrefois enflammée a été un peu trop cordiale ces derniers temps.

Tout a commencé il y a de nombreuses lunes à Barcelone.

Le Barça était à la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ de Frank Rijkaard et Mourinho était le favori, mais à son éternel désarroi, le travail a été confié à Guardiola inexpérimenté.

Mourinho a pris sa revanche deux ans plus tard lorsque son équipe de l’Inter a vaincu le Barça en demi-finale de la Ligue des champions, et sa célébration exaltante sur le terrain du Camp Nou a été l’étincelle qui est rapidement devenue une flamme rugissante.

Il n’a pas fallu longtemps avant que les deux mastodontes managériaux ne se soient à nouveau verrouillés, lorsque Mourinho a été nommé par le Real Madrid dans le seul but d’arrêter le Barcelone dominant.

Les deux années suivantes ont vu de nombreuses batailles épiques entre les deux clubs, sur et en dehors du terrain. Les yeux étaient arrachés, les cartons rouges brandis, les conférences de presse seules étaient légendaires et au bout du compte, Guardiola a dû prendre une année sabbatique pour se remettre de l’épuisement.

Après un bref renouvellement de connaissances alors que Guardiola était au Bayern Munich et que Mourinho était à Chelsea, ils se sont correctement rencontrés à Manchester en 2016. Cette ville n’est pas assez grande pour nous deux.

Les deux hommes ont été nommés par leurs clubs respectifs pour livrer de l’argenterie et bien que ce soit exactement ce qu’ils ont fait tous les deux, le temps de Guardiola à City doit être considéré plus comme un succès que le mandat de Mourinho à Old Trafford.

City a terminé avec 19 points d’avance sur United alors qu’il se battait pour le titre de Premier League 2017/18 et tandis que Guardiola louait les applaudissements, Mourinho commençait à ressembler à une relique d’un âge révolu.

Au milieu de la saison suivante, Mourinho a été limogé. Eh bien et vraiment vu.

Ou était-il? Parce que juste au moment où vous pensez que Mourinho a fini, il revient sur le sol pour une dernière danse.

Tottenham de Mourinho a eu raison de la ville de Guardiola lors de la dernière rencontre des deux équipes en février, mais l’affrontement de ce samedi sera d’une importance beaucoup plus grande.

Les Spurs sont en bonne forme pour le moment. Ils ont eu l’une des meilleures fenêtres de transfert estivales de tous les clubs d’Europe et avec Harry Kane jouant l’un des meilleurs matchs de football de sa carrière, leur attaque causera des ravages parmi toute défense du pays.

Le match de samedi sera un énorme test pour la défense de City, qui a été considérablement renforcée par l’arrivée estivale de Rúben Dias.

L’équipe de Guardiola n’a concédé que quatre buts en huit matches depuis les débuts de Dias et leur performance contre Liverpool avant la pause internationale suggérait que les malheurs de la saison dernière et leur défaite 5-2 contre Leicester en septembre n’étaient peut-être pas des signes de déclin final après tout.

On a l’impression que le titre de Premier League de cette saison sera remporté par celui qui peut contrôler le chaos le mieux et avec leurs équipes relativement profondes, il n’y a aucune raison pour laquelle les Spurs et City ne devraient pas espérer leurs chances.

Et s’ils sont tous les deux toujours en lice vers la fin de la saison, nous pourrions voir José et Pep mettre leurs manières à table de côté et relancer la vieille rivalité.

Ceux qui ont regardé le documentaire Tout ou rien de Tottenham auront vu un côté plus léger de Mourinho qu’il ne montre pas déjà au public et vous pouvez toujours dire que les choses se passent bien pour lui lorsque le sens de l’humour sec du Portugais sort de la menuiserie.

Après que Guardiola ait célébré la signature d’un nouveau contrat avec City plus tôt cette semaine, son ancien adversaire fera tout ce qui est en son pouvoir pour gâcher la fête samedi prochain.

Et si José peut avoir le dernier mot en propulsant Guardiola au titre cette saison, cela pourrait suffire à envoyer le Catalan faire un autre congé sabbatique.