La équipe péruvienne visitez votre similaire de Chili pour la troisième journée des éliminatoires sud-américains en direction du Qatar Qatar 2022. Le match se jouera ce vendredi 13 novembre à partir de 18h00 (heure péruvienne), au stade national de Santiago.

La transmission sera en charge de Movistar Deportes et América TV au Pérou, tandis que CDF et Chilevisión porteront les actions pour les résidents du Chili.

Avec un seul point, le Chili est en septième position tandis que le Pérou est huitième. Les deux équipes se sont engagées à réaliser leur premier triomphe en qualifications dans cette «Pacific Classic», qui tout au long de son histoire a favorisé les Chiliens.

Après 81 matches – entre officiels et amicaux -, le Chili en a remporté 44 et en a perdu 23, une statistique que Gareca et son équipe prennent en compte.

Pérou vs. Chili | Programme:

18h00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

19h00 – Venezuela, Bolivie

20h00 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

00:00 heures le samedi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Le match entre ces équipes est l’un des duels sud-américains les plus disputés et suscite de grandes passions dans les deux pays, où, outre les qualités sportives, les différences historiques après l’affrontement guerrier qu’elles ont organisé à la fin du XIXe siècle se font jour.

Lors des matches de qualification disputés à Santiago, «La Roja» a gagné sept fois, fait match nul deux et ne connaît aucune défaite contre «Blanquirroja».

Mais le bicolore espère renverser l’histoire après avoir gagné lors des deux derniers tours: 3-0 en amical à Miami en octobre 2018, et un autre triomphe du même score dans l’une des demi-finales de la Copa América 2019 à dont le Pérou est arrivé deuxième après avoir perdu la finale contre le Brésil.

“C’est toujours un bon moment (pour gagner à Santiago), on ne pense qu’à gagner”, a déclaré l’entraîneur argentin Ricardo Gareca, un héros depuis qu’il a pris la direction du Pérou en 2015.

Gareca a qualifié l’équipe péruvienne pour la Coupe du monde 2018 en Russie après 36 ans, et a réussi à renouveler des noms dans l’équipe, comme l’attaquant italo-péruvien Gianluca Lapadula (Bénévent / Italie), dont les débuts contre le Chili sont passionnants.

Devant, l’équipe chilienne ne traverse pas l’un de ses meilleurs moments et la tâche de son entraîneur, le colombien Reinaldo Rueda, a été critiquée après les deux premières dates. Même la direction de la fédération chilienne a déjà fait pression sur lui pour qu’il gagne contre le Pérou puis contre le Venezuela.

Avec le coronavirus et les blessures comme principaux ennemis, Rueda a fait appel aux jeunes joueurs, mais s’est à nouveau tourné vers les grandes références de l’équipe en tant que leaders: Alexis Sánchez, Arturo Medel et Claudio Bravo, bien que d’ici vendredi, il devra se passer de deux accessoires: le défenseur Gary Medel et le milieu de terrain Charles Aránguiz.

Les joueurs ont atteint Santiago par dropper, principalement depuis l’Italie, où les restrictions sanitaires imposées par la pandémie ont retardé l’arrivée d’équipes sélectionnées dans plusieurs pays d’Amérique du Sud.

Le milieu de terrain de la Fiorentina, Erick Pulgar, a dû effectuer un voyage de deux jours pour rejoindre Santiago depuis l’Europe mercredi à minuit. Son club a dénoncé le joueur pour avoir rompu la quarantaine pratiquée par le campus pour des infections présumées et serait sanctionné.

Le centre Guillermo Maripán et l’attaquant Nicklas Castro sont également arrivés d’Europe deux jours avant le match.

Pendant ce temps, l’attaquant Diego Rubio, a été séparé des sélectionnés par précaution après qu’un cas de coronavirus a été enregistré dans son club, les Colorado Rapids des États-Unis.

Pérou vs. Chili | Alignements possibles:

Chili: Claudio Bravo – Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas – Claudio Baeza, Erick Pulgar, Arturo Vidal – César Pinares, Felipe Mora et Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.

Pérou: Pedro Gallese – Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco – Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, André Carrillo, Christian Cueva – Raúl Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca.

Avec des informations de l’.

