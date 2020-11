Pérou contre. Argentine LIVE | GRATUIT | LIVE | VIA MOVISTAR DEPORTES | LATINA TV | ils affrontent ce mardi pour le quatrième duel de Qualifications pour le Qatar 2022. Ceux dirigés par Ricardo Gareca ils cherchent leur première victoire; tandis que l’équipe de l’Albiceleste tentera de se remettre du match nul que le dernier match a laissé contre le Paraguay, où Messi et ses coéquipiers n’étaient pas satisfaits de l’arbitrage et de l’utilisation du VAR.

Pérou vs. Argentine Ils se retrouveront le mardi 17 novembre à partir de 19h30 au Stade National. Pour suivre le jeu, vous avez une série d’alternatives, parmi lesquelles Movistar Deportes et Latina TV, en plus de leurs plates-formes numériques respectives telles que Movistar PLAY et l’application Latina. N’oubliez pas que sur Depor.com, vous pouvez trouver minute par minute, les buts et tous les incidents afin de ne manquer aucun détail.

Pérou vs. Argentine: horaires dans le monde

Pérou – 19h30

Mexique – 18h30

Argentine – 21h30

Paraguay – 21h30

Colombie – 19h30

Équateur – 19h30

Chili – 21h30

Uruguay – 21h30

Venezuela – 20h30

Bolivie – 20h30

États-Unis (Miami, New York) – 19h30

États-Unis (Los Angeles) – 16h30

Espagne – 1h30

France – 1h30

Italie – 1h30

Panama – 19h30

Comment arrive l’équipe nationale péruvienne?

La Sélection péruvienne Il n’a pas démarré les qualifications du bon pied vers Qatar 2022 puisqu’il n’a jusqu’à présent réussi à accumuler que 1 point sur 9 possibles. Lors du dernier match, contre le Chili, l’équipe de Ricardo Gareca est tombée face à son homologue chilien à Santiago. Le rival a réussi à dominer le duel dans la première moitié de la confrontation, à quel point ils ont inscrit les deux seuls buts du match.

«Le Chili nous a bien battus. Dans la première moitié, ils ont mieux géré les actions, nous avions des options vers la fin de la première moitié. Ensuite, le Chili a bien défendu et nous a fermé les routes », a déclaré le ‘Tigre’ après la défaite.

Cependant, le rouge et blanc est toujours dans la course et s’est entraîné dur ces derniers jours pour se rendre au match contre l’Argentine qui se déroulera ce mardi au stade national. Dans une récente conversation avec la presse, Edison Flores a évoqué son prochain défi.

«Nous avons déjà joué contre eux. Ce sont des acteurs différents, une nouvelle génération. Lionel qui est un grand joueur. Je pense que ce sera un rival très compliqué pour ce qu’est l’Argentine, mais nous devons être agressifs, compacts et toujours essayer de trouver le but rival pour les blesser. Ils ont un pouvoir offensif que nous devons contrôler au maximum », a déclaré le« Oreja ».

«Nous avons un style de jeu et parfois nous changeons le schéma et les joueurs pour qu’ils ne nous réfèrent pas trop. Évidemment, les équipes ont des références parce que parce que nous sommes allés à la dernière Coupe du monde et qu’ils savent ce que joue le Pérou, ce sera égal. Les matchs se jouent sur le terrain et il faut toujours chercher une différence: profiter de l’erreur d’un adversaire et prendre l’avantage, ça fait partie du football », a-t-il poursuivi.

Comment l’équipe nationale d’Argentine arrive-t-elle?

Les ‘Albicelestes’ ont 7 points dans le Qualifications pour le Qatar 2022. Lors du dernier match contre le Paraguay, qui a eu lieu à la Bombonera, c’était 1-1 et a laissé l’équipe argentine avec un mauvais goût, car le VAR a annulé un but à Lionel Messi à 57 minutes, une situation qui a produit une grande controverse.

Ce lundi matin, le compte rendu officiel de la Sélection Argentine a rapporté qu’après la dernière séance d’entraînement, ceux dirigés par Lionel Scaloni se rendront en terres péruviennes pour se préparer à la confrontation.

# SelecciónMayor L’équipe @lioscaloni a fait sa dernière séance d’entraînement avant de partir pour le # Pérou. Tout prêt! 😎 #VamosArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/Z9z1PaHftJ – Équipe nationale d’Argentine 🇦🇷 (@Argentina) 16 novembre 2020

Pérou vs. Argentine: emplacement du stade

