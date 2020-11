Miguel Ángel López .. .

le Équipe Movistar a annoncé ce mardi la signature du cycliste colombien Miguel Angel Lopez, jusqu’ici dans le Astana et l’un des meilleurs du peloton international en pensant aux Grands Tours, comme en témoignent ses deux podiums au Giro d’Italia et à la Vuelta a España.

“Movistar Team confirme ce mardi que Miguel Ángel López (Pesca, Boyacá, Colombie, 1994), cycliste actuellement dans les rangs de l’Astana Pro Team, a signé un contrat pour la saison 2021 avec la structure WorldTour dirigée par Eusebio Unzué”, a annoncé le équipe.

“ Superman ” López est la cinquième signature de l’équipe Movistar pour 2021, après les annonces précédentes de Ivan Garcia Cortina, Gregor Mühlberger, Abner Gonzalez Oui Gonzalo Serrano. Le Colombien renforcera sans aucun doute l’équipe dans les majors, en tant que leader ou écuyer et une alternative de luxe.

“L’incorporation de López ajoute à l’équipe Movistar le talent de l’un des meilleurs voltomans du peloton, un cycliste capable d’aspirer à de grands résultats à chaque manche en étapes qu’il conteste”, a déclaré l’équipe téléphonique.

López a terminé troisième et meilleur jeune du Giro d’Italia 2018, même année c’était aussi troisième du Tour d’Espagne, avec deux étapes remportées dans l’épreuve espagnole en 2017. Il a également la Volta a Catalunya 2019 ou le Tour de Suisse 2016 sur son record.

À ses débuts sur le Tour de France, en 2020, il a conquis ce qui est considéré comme l’étape reine (au Col de la Loze) et s’est battu jusqu’au bout pour le podium, étant sixième de la finale au général. Il a commencé huit manches majeures, en a terminé six et son pire résultat a été le huitième de la Vuelta 2017.

“Je suis très heureux de faire partie de l’une des meilleures équipes du cyclisme mondial. Comme toujours, je ferai de mon mieux pour représenter le Movistar Team et les supporters colombiens de la meilleure façon. Cela a toujours été une équipe très spéciale pour tout le monde. les fans de mon pays », a reconnu« Superman »López.

De son côté, le chef d’équipe, Eusebio UnzuéJe vous assure que l’arrivée de Miguel Ángel López est un “renfort très important”. “Avec lui, nous aurons, en plus d’un homme avec de l’expérience et d’excellents résultats, quelqu’un qui comprend le cyclisme d’attaque et qui court de manière imprévisible”, a-t-il reconnu.

«C’est quelqu’un qui sait déjà ce que c’est que de monter sur le podium des Grands Tours et qui a également remporté des triomphes en une semaine. Avec son incorporation nous renforçons l’équipe pour l’année prochaine dans les tours d’étape“célébré à cet égard.