Lundi 11 janvier 2021, p. 4

Ce n’est pas la même chose de recevoir un coup dur à 20 ans comme à 40 ans. En boxe, la détérioration physique ne peut être cachée, prévient Erik Terrible Morales, entraîneur de Jaime Munguía de Tijuana, dont la carrière évolue vers un pic de réussite attendu.

Morales fait référence au prochain rival probable auquel ils seront confrontés, le Kazakh Gennady Golovkin, avec lequel – selon le promoteur de Munguía – ils sont très proches de terminer un combat dans un proche avenir.

Le temps bat un athlète de cet âge (38 ans), Morales décrit Golovkin; «Tout à coup, tout peut vous dépasser et ce que vous aviez ne suffit plus. Munguía pourrait être la clé d’une éventuelle retraite de Triple G ».

Le Terrible parle de sa propre expérience, en tant que combattant qui était au sommet de la performance et du succès sportifs. Mais rappelez-vous qu’un jour survient soudainement la vieillesse, qu’il décrit comme cette révélation d’un corps qui ne répond plus comme avant et même comme un épuisement des illusions qui font bouger les boxeurs.

Et ici, il veut être très clair: Golovkin n’est pas un combattant fini. Il se réfère à la circonstance objective à laquelle ils seront confrontés et dont ils essaieront de profiter. La jeunesse de Munguía (24 ans) peut être un léger avantage, reconnaît-il, mais ils ne peuvent ignorer l’expérience et la force du Kazakh, qui a prouvé en décembre qu’il était un combattant très dangereux.

Nous devons mettre de notre côté les circonstances qui peuvent nous favoriser, explique-t-il; mais c’est un boxeur qui peut aussi nous retirer. Il faut reconnaître que la boxe a changé et qu’aujourd’hui les combattants prennent mieux soin d’eux-mêmes, ils ont moins de guerres et cela leur fait avoir des trajectoires plus longues à leur capacité maximale.

Sans nommer Saúl Canelo Álvarez mais en se référant à lui, l’ancien quadruple champion du monde rappelle que celui désormais considéré comme le meilleur livre pour livre n’a pas pu l’écraser dans les deux combats qu’ils ont tenus. «Personne n’a rendu Golovkin mauvais. Cette taille est le défi. Ce sera notre grand test et l’opportunité d’entrer dans le classement de haut niveau ».