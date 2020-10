Club athlétique il a été renfloué à San Mamés avec un retour contre un Séville qui était meilleur pendant une heure mais qui n’a pas pu imposer le but avec lequel Yuoussef En-Nesyri a ouvert le score dans les premières minutes car dans la dernière demi-heure Iker Munian et Oihan Sancet ont inversé la tendance.

Un résultat inattendu pour ce qui se passait lors d’une rencontre qui Gaizka Garitano, très interrogé ces dernières semaines à Bilbao, a changé de cap avec les changements, puisque ce sont deux des joueurs qui ont sauté sur le terrain qui ont fait le retour face à un rival jusqu’alors supérieur.

En-Nesyri a ouvert le tableau des scores à la 9e minute en terminant dans la surface une passe derrière l’Argentin Lucas Ocampos après une bonne combinaison avec son compatriote Marcos Acuña. Le ballon a touché Yeray Álvarez et c’était déjà impossible pour Unai Simón.

Athlétique à égalité et a renversé le jeu avec deux volées au deuxième poteau de Muniain et Sancet, le premier frappant un corner de Jon Morcillo peigné par Mikel Vesga et le second empalant un bon centre de la gauche par Iñaki Williams avec la droite.

Avec ce tableau de bord, l’Athletic s’éloigne d’une zone dangereuse de la table qui s’approche d’une Séville qui, cependant, a reporté deux matchs et pourrait aujourd’hui accuser le petit reste d’une équipe avec seulement les changements par rapport à mercredi.

Sans Muniain et avec le jeune Zarraga qui fait ses débuts en tant que starter, Athlétique a commencé plus animé. Mais ils ont rapidement contré Séville, avec seulement deux changements dans la composition malgré le peu de repos depuis le choc de la Ligue des champions contre Rennes, ces envies locales.

Ainsi, à la minute 5, En-Nesyri a eu sa première chance de marquer. Mais il lui a fallu beaucoup de temps pour contrôler le bon service de De Jong depuis la gauche et Yuri a fini par le croiser alors qu’il allait affronter Unai Simón.

Oui, le Marocain avait raison sur sa deuxième chance, bien qu’avec l’aide de Yeray à qui il a donné son coup pour rendre encore plus impossible le but basque. En-Nesyri a signé une bonne combinaison entre les Argentins Acuña et Ocampos sur la droite à la ligne de fond, avec un dernier centre derrière l’attaquant.

Athletic a essayé de réagir, mais c’est Séville qui a pris possession et contrôle total du match.

Approches timides de un ensemble de Bilbao sans référence créative et approche aussi sans trop de danger les sévillistes ont précédé les deux dernières occasions avant la pause. Deux têtes de Raúl García et En-Nesyri, vers des centres de Berenguer et Rakitic, qu’aucun des deux attaquants n’a réussi à diriger entre les trois bâtons.

La deuxième partie a commencé de la même manière, avec l’envoi de Séville et presque aucune occasion. Le seul, dans une pièce avec jusqu’à quatre plans dans ou sur le bord de la zone, visiteur.

Une tête d’En-Nesyri alors que le ballon semblait sortir au-dessus de la ligne de fond qu’Iñigo Martínez sortit presque sous les bâtons quand il doutait que le ballon allait entrer ou non.

Après le temps de jeu, déjà au milieu d’un carrousel de changements, Athletic a commencé à trouver des options à partir de pièces arrêtées pour se rapprocher du but de Bono, c’est ainsi que l’égalité s’est établie.

Williams et Dani García ont averti, aux centres par Yuri et Berenguer, et Muniain l’a frappé dans un jeu similaire, bien que dans son cas, il a frappé le deuxième poteau avec une balle peignée par Vesga dans un coin lancé par Morcillo.

La réaction locale ne s’est pas arrêtée là, puisque dans une autre volée similaire, bien que plus éloignée du but de Bono, Sancer a imité Muniain et a réalisé un retour qui change le visage d’un athlétique dans un état dépressif et donne de l’air à un Gaizka Garitano. fortement interrogé à Bilbao chaque fois qu’il obtient une série de mauvais résultats, quoique minimes.

Fiche technique

2 – Athlétique: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García (Vesga, m 67), Zarraga (Unai López, m 54); Berenguer (Muniain, m 67), Raúl García (Villalibre, m 54), Morcillo (Sancet, m 85); et Williams.

1 – Séville: Bonus; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando (Munir, m.87), Jordán (Gudelj, m.68), Rakitic (Óliver Torres, m.68); Ocampos, En-Nesyri (Vázquez, m.63) et De Jong (Carlos Fernández, m.87).

Buts: 0-1, m.9: En-Nesyri. 1-1, m.76: Muniain. 2-1, m.86: Sancet.

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (Comité de Madrid). Il a montré un carton jaune aux locaux Raúl García (m.26), Iñigo Martínez (m.53), Williams (m.61), Unai López (m.89) et Yuri (m.92), et aux visiteurs Fernando (m.92). .26), Koundé (m.62), Acuña (m.69), Navas (m.88) et Diego Carlos (m.90).

Incidents: match de la huitième journée de LaLiga joué à San Mamés à huis clos.