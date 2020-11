Municipal contre. Ayacucho FC Ils se sont affrontés pour la sixième date de la phase 2 de la Ligue 1 au stade Monumental de Ate dans un duel qui a mis beaucoup plus de pression sur Alianza Lima, dans son objectif de rester en Première Division.

Le 1-1 entre le ‘Academia’ et le ‘Zorros’, a fait grimper les conseillers sur un carré et laisser le bleu et blanc en position 17 du tableau des potions accumulées, les forçant pratiquement à obtenir un résultat positif contre le Cusco FC pour pas compliqué dans les derniers jours.

Le premier objectif de Municipal vs. Ayacucho FC Il est venu par Carlos Olascuaga. qui a profité d’une main dans la main avec le gardien Diego Melián et a brisé l’égalité dans les premières minutes du match dans le colosse d’Ate.

Après cela, le duel s’est joué intensément au milieu du terrain et il semblait que les hommes de Gerardo Ameli allaient remporter la victoire, mais Jean Pierre Archimbaud semblait, avec une tête, mettre l’égalité lors des dernières minutes. Match.

Le prochain rendez-vous, l’Ayacucho FC affrontera le Cusco FC, tandis que le Deportivo Municipal fera de même face à César Vallejo de «Chemo» Del Solar.

Et c’est que l’équipe du conseil est l’un des rivaux que les bleus et blancs ont pour la question de la relégation, donc ils ne se détacheront pas de cette réunion, la même qui retrouve ceux de Víctor Rivera avec l’intention de rester avec la victoire contre un rival compliqué.

Ayacucho FC, pour sa part, veut continuer à ajouter pour accueillir dans la zone de qualification pour les tournois internationaux pour l’année prochaine, ce qui serait un revenu économique important pour les «Zorros», qui veulent à nouveau représenter le pays.

Municipal Il espère que son buteur, Matías Succar, va bien face au but rival et trouve les chances de marquer, ce qui serait d’une grande aide pour que l’équipe “ Chino ” puisse gagner à nouveau après trois dates auxquelles il ne pourrait en ajouter qu’une. point.

Ayacucho FC arrive à ce match après avoir battu Sport Huancayo 3-0 dans le classique de la région, ils seront donc plus qu’encouragés à poursuivre la bonne séquence contre “ La franja ”, une équipe qui arrive après un match nul 1-1 avec Cusco FC.

A noter que le jeu débutera à 15h30 et sera retransmis par le signal GOLPERU (canal 14 de Movistar TV et 714 en HD). De plus, Depor.com vous fournira une couverture spéciale de l’événement.

Municipal vs. Ayacucho FC: historique

14.09.20 | Ayacucho 1-2 Dép. Municipal

12.10.19 | Ayacucho 2-0 Dép. Municipal

05.07.19 | Département municipal 2-1 Ayacucho

28.04.19 | Département municipal 2-1 Ayacucho

11.11.18 | Département municipal 2-2 Ayacucho

