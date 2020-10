Première victoire de Séville dans cette Ligue des champions. Un seul objectif de Luuk de Jong leur a donné les trois points contre lui Stade rennais (1-0), qui sans Camavinga est apparu au Sánchez Pizjuán comme quelqu’un qui va dans un spa, et ils ont pris un vrai bain. Le résultat n’a pas reflété ce qui a été vu dans le match, un harcèlement constant sur le but de Gomis, qui était le meilleur du match avant le manque inquiétant de but de l’équipe espagnole.

La plus haute compétition européenne est revenue à Sánchez Pizjuán et il l’a fait avec une atmosphère sans âme. Mais le manque de public dans les tribunes n’a pas empêché Séville de devenir forte dès le départ. Avec des idées très claires, l’équipe espagnole est sortie à la recherche de la victoire, mais la succession continue d’occasions se terminait toujours avec le ballon hors du filet.

Lopetegui désespéré du groupe après un début effréné, dans lequel Munir a frappé la barre transversale, après qu’Ocampos et Navas aient déjà échoué le leur. Ce n’était pas pour les plus petits. Le but n’est pas venu et non par manque d’occasions claires. Quelque chose qui devient courant dans cette Séville.

Ajouté aux erreurs un Gomis géant, qui a éliminé tout ce qui s’approchait de son objectif. Le but était le meilleur de la première mi-temps et, finalement, du match, sauvant son équipe de ce qui aurait pu être une victoire similaire à l’Ajax 0-13. Diego Carlos, De Jong, Koundé à deux reprises, Munir encore, Ocampos encore… mais il n’y avait pas moyen.

Il Rennes Il n’a pas pu passer le centre du terrain. L’équipe de révélation de la saison dernière dans le football français a succombé à la pression de Séville et était assiégée. Mais Ils étaient toujours là, pleinement impliqués dans le jeu grâce à l’efficacité inexistante de Séville et maintenir une égalité précieuse à la mi-temps.

Rien n’a changé en seconde période. Le but non plus. Acuña n’a pas arrêté de frapper par la gauche, mais Munir, De Jong et Ocampos, le trident offensif de Séville, a toujours été refusé. Jusqu’à ce que le Néerlandais ait raison. Au début, il a accroché un puissant centre à mi-hauteur près du point de penalty contre lequel Gomis ne pouvait rien faire.

Avec le but, les hommes de Lopetegui ont cherché à condamner et la seule chose qu’ils ont réalisée était de déséquilibrer davantage leur entraîneur, qui ne pouvait pas se contenir sur le banc. Jusqu’à 23 tirs, chacun plus clair, avaient les fans de Séville et, même ainsi, la victoire pourrait leur échapper. Un seul avait les Gaulois, par défaut, et grâce à Bono, sans précédent jusqu’à présent, ils ne l’ont pas compris.

Au-delà des problèmes évidents avec le but à corriger par les sévillistes, la victoire les laisse à égalité avec Chelsea quatre points à la tête du groupe E en prenant trois à Rennes et Krasnodar. La semaine prochaine, Séville testera à nouveau son objectif en Ligue des champions contre les Russes.