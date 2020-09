SAN DIEGO (AP) «Slam Diego» est de retour, et Mike Clevinger en a été le bénéficiaire en route vers sa première victoire avec les Padres.

Wil Myers a réussi deux circuits, y compris le septième grand chelem de la saison à San Diego, Austin Nola a réussi un tir à trois points et Clevinger a été impressionnant à ses débuts à domicile pour les Padres, qui ont mis en déroute les Rockies du Colorado 14-5 mardi soir.

Clevinger a abandonné un circuit de trois points contre Nolan Arenado à seulement quatre frappeurs dans le match, mais les Padres ont tout récupéré, et plus encore, en bas de la manche.

Clevinger portait même un bandeau “ Slam Diego ” lors de son appel Zoom après le match avec les médias.

“ C’était probablement la plus grande partie de toute ma nuit, c’était après que j’ai divulgué ce terrain à Arenado et qu’il l’a mis dans les sièges, et de regarder autour de moi et de ne voir aucun doute sur aucun visage ”, a déclaré Clevinger . Personne n’était à terre à part moi parce que j’ai fait un mauvais lancement. Tout le monde était tellement ravi d’aller frapper une fois que nous sommes rentrés, ils se sont dit: “ OK, allons-y. ” Avant le match, j’ai même dit: “ Nous allons marquer deux touchés ce soir ”, en plaisantant et nous l’avons fait. ”

Les Padres ont une fois de plus montré leur remarquable capacité à rebondir après un déficit.

«Nous avons juste un groupe de gars différent. C’est un groupe de chiens qui attendent de manger à tout moment ”, a déclaré Clevinger.

Les Padres, en route vers leur première apparition en séries éliminatoires depuis 2006, ont remporté leur troisième de suite et pour la septième fois en neuf matchs.

Myers a frappé son slam lors de la première manche de cinq points, puis a réussi un circuit en commençant le septième pour égaler son record en un seul match de cinq points produits. Son 11e circuit lui a donné son huitième match multi-circuits en carrière.

Les Padres ont frappé six tournois du Grand Chelem depuis le 17 août. Ils ont été la première équipe de l’histoire à frapper un Grand Chelem en quatre matchs consécutifs – Myers frappant le deuxième – et ensuite la première à en frapper cinq en six matchs.

Les Padres ont marqué cinq points dans chacune des deux premières manches, mis en évidence par le slam de Myers avec un retrait dans la première. Le démarreur Chi Chi Gonzalez (0-1) n’a duré que cinq frappeurs après avoir marché les trois premiers, frappant Mitch Moreland puis frappant Austin Nola pour faire une course.

Jose Mujica est venu pour ses débuts dans la grande ligue et sur son deuxième lancer a abandonné le slam de Myers dans le porche du home run dans le coin droit. C’était le 10e circuit et le deuxième chelem de Myers cette saison.

«Pour prédire le Grand Chelem, c’est un peu difficile, a dit Myers. «Il y a un peu de chance dans cela, dans certaines situations. Cela montre simplement ce que cette équipe est capable de faire. C’est une attaque très explosive avec beaucoup de grands joueurs. De haut en bas de la gamme, un à neuf, peut vraiment sortir et faire des dégâts. C’est vraiment le facteur le plus important cette année. ”

Clevinger (2-2) s’est calmé après avoir autorisé le circuit d’Arenado à trois points avec un retrait dans le troisième. Le droitier, obtenu dans le cadre d’un contrat à succès avec Cleveland juste avant la date limite des échanges, a maintenu les Rocheuses à quatre points et cinq coups sûrs en cinq manches, a retiré huit buts et en a marqué un. Il a perdu ses débuts avec Padres 2-0 aux Los Angeles Angels jeudi.

Après avoir accordé le simple à deux retraits de Matt Kemp dans le premier, Clevinger a retiré les 11 frappeurs suivants.

Les Padres se sont empilés dans le deuxième, avec le double de deux points de Manny Machado et le circuit de trois points de Nola, son deuxième depuis qu’il a été obtenu par les Padres le 30 août des Mariners de Seattle. Nola avait quatre points produits.

Le huitième circuit d’Arenado a atteint le deuxième pont dans le champ gauche pour une avance de 3-0.

Gonzalez “ avait juste l’air d’essayer de lancer des frappes et ne pouvait tout simplement pas ”, a déclaré le manager Bud Black. ” Il manquait juste quelque chose. Mais il semblait que le bras fonctionnait bien. Il avait une vitesse normale à sa balle rapide, avait un mouvement normal à ses lancers secondaires. Il ne pouvait tout simplement pas obtenir le ballon dans la zone de frappe. ”

CHAMBRE DES FORMATEURS

Padres: Placé 1B Eric Hosmer sur l’IL de 10 jours avec un index gauche cassé et rappelé OF Abraham Almonte du site d’entraînement alternatif. Hosmer a été blessé en bruant avec deux grèves lors de la première manche lundi soir. Le manager Jayce Tingler a déclaré que Hosmer n’aura pas besoin de chirurgie et que son doigt est en rupture. Tingler a déclaré que le temps de récupération pourrait être de deux à trois semaines. La saison régulière se termine le 27 septembre.

SUIVANT

Rocheuses: RHP Antonio Senzatela (3-1, 3,33 ERA) devrait débuter la finale de la série mercredi soir. Il est 1-0 contre les Padres en deux départs cette saison.

Padres: RHP Zach Davies (6-2, 2,23) devrait faire son neuvième départ pour San Diego. Il a une fiche de 1-1 contre les Rocheuses cette saison.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports