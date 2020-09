Le défenseur des passes des Browns, Myles Garrett, dit qu’il veut “purifier l’air” avec le quart-arrière suppléant des Steelers Mason Rudolph “d’homme à homme” après ce qui s’est passé entre eux en novembre dernier.

Garrett a déclaré lundi à Mary Kay Cabot de Cleveland.com qu’il pensait depuis des mois à demander une réunion individuelle pour essayer de dépasser l’incident. Garrett a arraché le casque de Rudolph de la tête et l’a frappé au crâne avec lui à la fin du quatrième quart du match de la semaine 11 des rivaux de l’AFC Nord. Garrett insiste sur le fait qu’il réagissait en entendant Rudolph l’appeler le N-mot; Rudolph a nié l’allégation d’insulte et a menacé par l’intermédiaire de son avocat de poursuivre Garrett pour diffamation.

Garrett n’a pas indiqué dans son entretien avec Cabot qu’il s’excuserait d’avoir frappé Rudolph ou qu’il s’attendrait à ce que Rudolph s’excuse.

«Ce serait comme d’autres cas où les gens acceptent de ne pas être d’accord», a déclaré Garrett à Cabot. «Juste ce que j’ai entendu, exactement ce que vous [Rudolph] dit que vous avez dit et c’est ce que c’est. Si vous dites que vous ne l’avez pas dit, c’est [OK], mais c’est ce que j’ai entendu. C’est ce que c’est à la fin de la journée. Nous sommes des hommes et cela ne devrait pas être une situation qui vous empêche de vous respecter les uns les autres parce que vous ne pouvez pas regarder au-delà de cela. S’il veut s’y accrocher, je n’aurai aucun problème avec lui s’il a encore un problème avec moi. “

Garrett a déclaré en juillet, lorsqu’il a signé une prolongation de contrat de 125 millions de dollars avec Cleveland, qu’il serait prêt à parler avec l’entraîneur de Rudolph et des Steelers, Mike Tomlin. Il a alors déclaré que l’incident du casque était une “bosse sur la route” et que “cela ne se reproduira plus”.

Il a déclaré à Cabot cette semaine qu’il ne voulait pas que “aucune rancune” résulte du balancement du casque, qui, selon lui, liera les deux joueurs à perpétuité.

“Et maintenant, notre destin est indissociable pour toujours, et donc je ne pense pas que nous devrions laisser ça comme ça, c’est mon avis. Je pense que nous devrions purifier l’air donc il n’y a pas de problèmes et il n’y a pas de mauvais sang”, a déclaré Garrett à Cabot . “Entre nos équipes et nos supporters, la rivalité que je ressens en vivra, mais entre les joueurs, je pense que ça devrait toujours être compétitif mais ne jamais dépasser la ligne.”

La NFL a suspendu Garrett sans salaire pour les six derniers matchs de la saison 2019 des Browns après l’incident. Il a été réintégré en février. Garrett a déclaré à Cabot qu’il envisageait d’arrêter le football alors qu’il était loin du match et poursuivait d’autres intérêts, tels que l’écriture et le travail communautaire. En fin de compte, a-t-il dit, il ne voulait pas être défini par l’incident de Rudolph.

“Je sais que dans mon cœur – et les gens qui m’ont élevé [know] – ce n’est jamais qui j’ai été », dit-il à Cabot.