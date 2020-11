Emmanuel Amunike, ancien joueur de Barcelone Parmi les autres équipes, il ne sait plus quoi faire pour s’entraîner en Espagne. L’entraîneur nigérian explique qu’il lui est très difficile d’avoir une opportunité sur un banc dans notre pays et demande l’égalité des chances, ce qui, selon lui, n’existe pas pour le moment.

C’est frustrant et décevant qu’après avoir joué ici et avoir été formé comme entraîneur en Espagne, les Africains ne sont pas considérés comme capables de s’entraîner dans le pays », raconte Amunike sur BBC Sport Africa, où il va plus loin: «Je suis retourné en Espagne après avoir remporté la Coupe du Monde U-17 et j’ai postulé pour plusieurs emplois dans différentes ligues. Ils ont ignoré mes demandes et ne m’ont jamais convoqué pour aucune entrevue.

Attends une chance

Amunike a été champion du monde avec l’équipe nigériane U-17, mais même pas cela n’a ouvert la porte à un banc en Espagne à son grand regret: «Une deuxième équipe était très intéressée par moi Par l’intermédiaire d’un agent mais même si j’ai joué en Espagne, je me suis entraîné ici et j’ai gagné la Coupe du monde, il ne leur a pas suffi de me faire confiance ». Amunike est blessé, qui vit en Espagne avec sa famille et qui insiste sur le fait qu’il est «disponible» et désireux de partir à l’aventure ici.

«Je ne peux que continuer à frapper à différentes portes de manière polie et en pensant positivement, dans lequel un jour ils seront ouverts à moi. Je ne veux pas de rôle symbolique, je veux l’égalité des chances avec le reste des entraîneurs. Le prochain emploi pourrait surgir en Espagne ou ailleurs. Je ne peux que rester optimiste et que l’objectif de la formation en Espagne soit atteint. Il faut un premier emploi pour acquérir de l’expérience et partir de quelque part. J’ai géré au niveau des jeunes et au niveau international en Afrique et aussi dans des clubs mais je ne veux pas me limiter à penser à l’Afrique tout le temps. Si vous êtes doué pour jouer en Europe, vous devez aussi croire que vous êtes assez bon pour vous entraîner en Europe », prend fin.