Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 25 août 2020, p. a10

Après les récents actes d’indiscipline des joueurs de Chivas Alexis Vega et Uriel Antuna, l’ancien gardien de but de l’Atletico Ignacio Calderón a déclaré avoir agi de manière extrêmement irresponsable. Ils ne pensent pas que le football est temporaire, ils croient que cela durera toute une vie et ils ont très tort, c’est dommage qu’ils ne sachent toujours pas où ils en sont.

Le week-end dernier, le club de Guadalajara a annoncé que les deux éléments étaient séparés du campus indéfiniment, et sanctionnés financièrement, après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on apprécie qu’ils soient à une fête sans respecter les protocoles sanitaires contre le Covid-19, et ils montrent également une bouteille d’alcool.

Cette publication, réalisée par Alexis Vega lui-même, a circulé quelques heures avant le match de ce dimanche contre Toluca, dans lequel l’équipe de Guadalajara a perdu 1-0.

Ils ont blessé l’équipe

Face à cette situation, le membre du Campeonísimo a applaudi la mesure prise par le conseil d’administration de rojiblanca, ainsi que par le staff technique, dirigé par l’entraîneur Víctor Manuel Vucetich.

«Les joueurs doivent prendre soin d’eux-mêmes et voir pour leurs familles, pour leur avenir. Si Dieu leur a donné le pouvoir d’exercer un sport et qu’ils ont réussi à rejoindre une équipe avec une grande tradition, comme Chivas, dans laquelle tout le monde n’a pas la possibilité d’être là, ils devraient saisir le moment et bien faire les choses, mais il semble qu’ils ne soient pas là. prêt à affronter tout ce qui se passe dans un club comme celui-ci, c’est dommage.

La vérité est, à quel point (Ricardo) Peláez et Vucetich ont appliqué une main lourde dans cette situation. C’est incroyable qu’à ce stade, les footballeurs ne comprennent pas que leurs actions sur et hors du terrain ont un impact sur tout, car en plus de tacher leur carrière, ils ont déjà affecté l’équipe, a déclaré l’ancien gardien de but.

De même, Don Nacho a déploré que l’institution rojiblanca ait dépensé autant d’argent pour amener ces joueurs, et ils ne savent pas comment l’apprécier. Maintenant, avec ce problème, ils ont laissé l’équipe incomplète, juste au moment où ils traversaient une mauvaise séquence, je pense qu’ils étaient à la fois très inconscients et égoïstes.