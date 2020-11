Raphael Nadal vous connaissez déjà vos premiers rivaux en Masters Cup. Le joueur de tennis des Baléares, l’un des candidats pour remporter le titre à l’O2 Arena de Londres, a été encadré dans le Groupe de Londres 2020 dans lequel il partagera la bataille avec Thiem, Tsitsipas et Rublev dans un format spécial comme les finales ATP.

Le tirage au sort de la Masters Cup a produit un premier groupe avec Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Andre Rublev, et l’inverse, dans lequel la présence de Novak Djokovic s’impose en tête d’affiche, accompagnée de Dannil Medvedev, Alexander Zverev et Diego Schwartzman. Nadal et Djokovic commencent avec un certain favoritisme dans leurs quadrants pour une simple cache, mais tous deux devront travailler dur dans l’un des rendez-vous les plus réguliers de ces derniers temps.

Nadal n’a pas pu rencontrer Novak Djokovic dans le groupe en étant les première et deuxième têtes de série du tournoi, en raison de leur statut de numéro un et deux dans le classement ATP. Les Espagnols et les Serbes se battront dans leurs groupes respectifs mais ils pourraient se rencontrer en demi-finale, au cas où l’un des deux classerait comme deuxième dans le groupe et l’autre classerait comme premier.

La Coupe des maîtres commence ce dimanche à Londres, où se trouve déjà Nadal, arrivé mercredi soir dans la capitale anglaise. La 02 Arena accueillera à nouveau un événement spécial comme les finales ATP, avec un format de groupe round robin, à partir de laquelle les demi-finalistes et le match pour le titre seront décidés dans lequel le vainqueur sera décidé.