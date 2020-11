Rafa Nadal, lors de son premier match à la finale de l’ATP .

Rafael Nadal a commencé son route vers ce qui serait son premier titre ATP Finals avec un contondant gagner sur Andrey Rublev, le joueur le plus en forme cette saison, qui s’est effondré face à l’Espagnol (6-3 et 6-4).

Le Moscovite, élève de l’Espagnol Fernando Vicente, est arrivé à Londres crédité pour son cinq titres cette saison et ses quarante triomphess (plus que tout autre joueur), mais quand il était seul avant que le gigantesque O2 et le plus géant de Nadal ne s’effondrent. Le château de cartes impliqué dans le jeu russe, le service, le coup droit et l’agressivité se sont effondrés lorsque Nadal a décidé de faire peur aux fantômes qui l’avait tourmenté à Paris-Bercy.

Sa droite, inoffensive dans la capitale française, a remporté des révolutions et son jeu s’est réveillé en toute tranquillité, en plus de connecter un service raffiné et plus en phase avec le jeu «indoor». Lors de ses trois premiers matchs au service, il a à peine cédé trois points, signe de sa confiance, et quand il a senti du sang chez le Russe, dans les quelques occasions qu’une piste comme celle-ci lui offre, il en a profité.

Dans le sixième jeu du premier manga, Nadal a forcé le premier match du match avec un spectaculaire “ passage ” croisé, il a lancé une ligne parallèle pour marquer son premier point de rupture et, bien qu’il ne l’ait pas converti, il a mis suffisamment de pression pour que Rublev rate ses deux points suivants et livre le match.

Avec cela, le premier ensemble avait disparu, qui est tombé directement dans la poche d’un Nadal désireux d’exécuter ses débuts. Ce n’est pas en vain que c’est une compétition qui punit beaucoup les trébuchements. L’année dernière, ils ont chuté lors du premier match et ne pouvaient plus lever le désavantage, malgré la victoire de leurs deux prochains matchs.

Et Nadal a commencé avec une chose entre les sourcils, le trophée de champion qui reposait comme témoin dans l’un des coins du vide O2, dans lequel il y avait à peine quelques dizaines de personnes, parmi les travailleurs et un compagnon des joueurs -par Nadal étaient ses entraîneurs Carlos Moyá et Francis Roig, son physiothérapeute, Rafa Maymó et sa femme, Mery Perelló-.

Au vingt fois champion du Grand Chelem il ne manque qu’une couronne dans son dossier et cela se repose cette semaine à Londres. Il est sorti du deuxième set avec la position turbo, a cassé le service de Rublev dans le premier match et n’a pas accordé de chances aux Russes, trop habitués à gagner cette année, mais pas contre Nadal.

Avec la victoire, scellée en une heure et 18 minutes, Nadal devient le leader du groupe Londres 2020, devant un Dominic Thiem qui a battu Stefanos Tsitsipas, mais qui l’a fait en trois tours, ce qui le place derrière les Espagnols en la classification.

Le manacorense sera de nouveau en piste mardi pour essayer de faire un autre pas dans la recherche des demi-finales.