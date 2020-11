Rafa Nadal célèbre sa victoire sur Tsitsipas. .

Rafael Nadal a riposté pour la déception de l’année dernière lors de la finale de l’ATP et cette fois qualification pour les demi-finales, cinq saisons plus tard, en battant le Grec Stefanos Tsitsipas pour 6-4, 4-6 et 6-2.

Après quatre éditions marquées par des blessures et de la malchance – l’année dernière, il n’a pas passé la première phase malgré deux victoires remportées – le joueur de tennis de Manacor revient à l’avant-dernière manche des finales ATP, après avoir survécu au visage ou à la croix qui signifiait le rencontre avant Tsitsipas.

En route vers ce qui allait être sa première blessure en tant que professeur, le Russe va maintenant traverser Daniil Medvedev invaincu, y compris triomphe contre Novak Djokovic, et avec le titre du Masters 1000 de Paris-Bercy réalisé il y a dix jours.

Mais pour accéder à la clé moscovite de ces demi-finales, Nadal a dû se débarrasser d’un Tsitsipas toujours dangereux sur ces pistes comme le montre le titre qu’il a remporté ici l’année dernière et qu’il ne pourra plus défendre.

L’Athénien, conscient qu’il devait être agressif pour avoir une option, a présenté un grand jeu d’attaque alors que Nadal ajustait la bande de ses cheveux de l’autre côté de la liste.

J’ai essayé de grincer sous des angles impossibles et de le distancer à toute vitesse, mais les Baléares détenaient l’enjeu des six premiers matchs, dans lequel même les Espagnols n’ont pas profité de deux balles de break, et a commencé à faire pencher la balance.

Lorsque Tsitsipas abaissa légèrement le niveau, sans qu’il le sache, le jeu partait. C’est arrivé avec 4-4 dans le marqueur solitaire de l’O2 Arena. Il a marché 30-15 avec son service, mais raté deux fois au revers, double faute et raté le set.

En un clin d’œil, le Hellenic venait de dire au revoir à une bonne partie du match et pour cela seuls trois points avaient suffi. C’est la magie de ces pistes rapides.

Pour le plus malheureux des Helléniques, un fait fatal se détachait pour lui. Nadal a remporté les 70 derniers matchs dans lesquels il a remporté le premier set. Une statistique dévastatrice qui a commencé à Acapulco 2019, lorsqu’il est tombé aux mains de Nick Kyrgios.

Le KO de l’Espagnol aurait pu être plus grand, mais il n’a pas pu convertir la balle de rupture qu’il avait au début du deuxième set. Il a donné de l’oxygène à un Tsitsipas qui a regardé ses stands à la recherche du soutien de son père, Apostolos, qui travaille également comme entraîneur.

Mais il n’y avait pas de solution là-bas pour la vitesse fulgurante du coup droit de Nadal, qui a tiré un tir gagnant après un tir gagnant lorsque Tsitsipas a laissé une échappatoire.

Il a fallu un grec en espagnol pour regagner le terrain perdu. Après avoir perdu un seul point de service dans l’ensemble, Nadal en a rendu quatre au 10e match, dont une double faute, qui a envoyé le deuxième set en Grèce.

Le parti s’est dirigé vers un troisième set dramatique, qui a commencé par trois échanges de «pauses» et dans lequel Nadal a commencé à être moins à l’aise avec le service.

Il a pu résister aux attaques et a de nouveau fait faillite pour mettre fin définitivement à cette phase de groupes.

Le triomphe cette fois pour Nadal a eu une fin heureuse et il sera en demi-finale des finales ATP. Il se battra pour sa première finale sur ces pistes depuis 2013 contre Medvedev, qu’il domine dans le face-à-face 3-0, après avoir disputé tous les matches sur un terrain dur, y compris la finale de l’US Open en 2019 et un match ici en phase de groupes l’année dernière.