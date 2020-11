Le joueur de tennis des Baléares Rafa Nadal .

Le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal reviendra sur les pistes ce mercredi après sa treizième conquête de Roland Garros et le fera dans la même ville avec laquelle il a une idylle particulière, mais dans un tournoi, le Masters de Paris 1000, Quoi il a été insaisissable dans sa carrière.

Les Baléares, qui commencent comme la première graine en raison de l’absence du Serbe Novak Djokovic, a fait une pause après son brillant triomphe dans le “ grand ” parisien et maintenant il reviendra presque un mois plus tard à l’action et sur une surface, le court couvert, dans lequel il souffre le plus, et dans un millier de maîtres qu’il n’a pas conquis.

Le numéro deux mondial a à son actif un total de 35 titres de tournois dans cette catégorie, mais Paris-Bercy n’en fait pas partie, tout comme Miami et Shanghai. Cependant, dans cette nomination parisienne, il n’a qu’une finale disputée, précisément lors de sa première participation, en 2007, avec une défaite contre l’Argentin. David Nalbandián, et s’il ajoutait finalement ce trophée, il égalerait une fois de plus «Nole» le record de 36 conquis.

Nadal, qui a pris sa retraite l’an dernier avant de disputer sa demi-finale contre le canadien Denis Shapovalov, a atteint au moins les quarts à Paris-Bercy et commencera sa carrière contre son compatriote Feliciano López, un joueur toujours dangereux sur ce type de surface et qui l’a battu dans quatre de ses neuf duels, tous en rapide, bien qu’ils ne se soient pas revus depuis 2015, avec une victoire de Toledo en trois sets à Cincinnati (5-7 , 6-4, 7-6).

Aussi, si le 13 fois champion de Roland Garros débute par la victoire, atteindra un millier de victoires symboliques, ce que seul le Suisse Roger Federer (1 242) se vante de joueurs de tennis actuellement actifs. L’Américain Jimmy Connors (1 274) et le Tchèque Ivan Lendl (1 068) ont également atteint ce chiffre.