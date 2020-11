Rafael Nadal ces jours-ci au Masters 1000 de Paris-Bercy porte son nouveau modèle de masque. Si le premier que vous avez lancé est devenu un best-seller, ce modèle ne décevra pas vos fans. Le joueur de tennis de Manacor a lancé un modèle spécial pour célébrer ses 20 tournois du Grand Chelem avec un nouveau masque.

Ils sont devenus notre accessoire quotidien et seront avec nous pendant longtemps. Pour cette raison, il existe de plus en plus de types de masques sur le marché, qu’ils soient en tissu, hygiéniques, chirurgicaux, etc. Ils ont trouvé leur chemin dans les supermarchés, les magasins de vêtements et d’accessoires et c’est aussi un autre élément marketing dans le monde du sport. L’un des plus demandés en ce sens a été celui lancé par Rafa Nadal il y a quelques mois, dont la première édition s’est vendue immédiatement. Mais il y a lieu de s’inquiéter car il existe de plus en plus de nouveaux modèles.

Pour célébrer ses 20 tournois du Grand Chelem, Rafa Nadal a lancé un nouveau modèle de masque. La joueuse de tennis des Baléares est apparue avec elle sur le court central du Pavillon Omnisports à Paris -Bercy, où elle aspire à obtenir son premier tournoi parisien sur dur dur. Le nouveau modèle est désormais disponible pour tous ses followerss via la boutique officielle de la Rafa Nadal Academy.

Il est dessiné en vert, de la même couleur qu’il portait sur le maillot avec lequel il concourt ces jours-ci à Paris et avec lequel il a célébré sa 1000e victoire en tant que professionnel après un match de longue haleine contre Feliciano López. Le nouveau modèle de masque dispose d’un 20 sérigraphié, en l’honneur du nombre de tournois du Grand Chelem conquis par Rafa Nadal tout au long de sa carrière.

Le prix de ce masque en édition spéciale est de 14’90 euros en taille adulte. Ce sont des masques unisexes à double tissu qui permettent environ 25 lavages avant de perdre en efficacité. De plus, dans la boutique Rafa Nadal Academy, dans la section Fondation, il existe d’autres modèles dont les fonds récoltés iront à diverses causes caritatives.