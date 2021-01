Carolina Marín, Leo Messi, la Fondation Gasol et Rafa Nadal, Values ​​Awards 2020.

La Gala Sports Values ​​Awards, organisé par le journal sportif Sport et Prensa Ibérica, a été fidèle à son rendez-vous annuel, même si dans cette édition il a dû modifier son format en raison de la pandémie de coronavirus. Malgré des difficultés logistiques, et se conformer à tous les protocoles de santé, l’acte qui distingue les athlètes non pas pour leurs triomphes mais pour leurs valeurs a eu lieu hier soir et a pu être suivi à travers Gol TV et les éditions numériques de toutes les publications du groupe Prensa Ibérica.

Lors du gala dirigé, comme d’habitude, par la journaliste Olga Viza, le 10 récompenses aux 10 athlètes et entités choisis dans cette édition: Rafael Nadal (Valeurs masculines), Caroline Marin (Valeurs féminines), Leo Messi (Valeurs internationales), le Fondation Gasol, par les frères Pau et Marc Gasol (Valores Solidario), Xavi Hernandez (Valeurs de la légende), Aíto García Reneses (Valeurs de l’entraîneur) et Diego Méntrida (Valeurs du geste sportif). Les trois grandes épreuves cyclistes internationales (Tour, Giro et Tour) a remporté le prix Values ​​pour l’événement sportif, tandis que le Panier Valence a reçu le prix des valeurs au club sportif. Enfin, le prix des valeurs extraordinaires est allé à Juan Carlos Unzué pour son combat contre la SLA. Ces dix lauréats ont ainsi obtenu une reconnaissance méritée après une année aussi spéciale et difficile pour tous.

Il Président du groupe de presse ibérique, Javier Moll, a regretté dans son discours que cette année la troisième édition du Gala des Valeurs n’ait pas pu être organisée avec le public en raison de la pandémie et a remercié Gol TV pour sa collaboration dans la remise des prix dans tous les foyers le soir des Trois Rois. Moll a indiqué que ces récompenses reconnaissent “les mérites du sport en majuscules, le sport incarné par ceux qui, au-delà de leurs succès en compétition, gagnent notre affection, notre respect et notre admiration pour leur contribution morale à la société et leurs valeurs civiques. En une année comme celle-ci, avec tant de souffrances, tant de souffrances et tant de difficultés, nous valorisons plus que jamais leur caractère exemplaire. »Et il a ajouté:« Dans ce gala, nous récompensons, pour leurs valeurs et pour leurs actions, de grandes idoles du sport – beaucoup parmi eux, des visages bien connus – pour être ce qu’ils sont: de grands athlètes et des gens formidables“.

Mais, dans une année où le destin nous a mis à l’épreuve avec un crise aussi inattendue qu’indésirable, Je souhaite que l’hommage aux gagnants de ce soir soit symboliquement partagé avec les milliers et les milliers d’athlètes qui, connus ou inconnus du grand public, ont continué à lutter, même dans les mois les plus durs de quarantaine, pour cette grande passion qu’est le sport”.

De son côté, le directeur du sport, Albert Sáez, a souligné que, malgré les difficultés dérivées de la pandémie de coronavirus, tant le journal que Prensa Ibérica ont voulu maintenir le gala des Values ​​Awards. “Ces récompenses ont plus de sens que jamais cette année“.

Le journal Sport est l’une des principales informations sportives en Espagne et tout au long de l’année, nous consacrons beaucoup d’énergie à expliquer les triomphes et les défaites des athlètes espagnols et internationaux. Mais ces prix ont été créés pour récompenser les athlètes qui affichent des valeurs, qui vont au-delà de leurs victoires sur les terrains ou sur les courts, et qui méritent d’être applaudis par nous tous qui aiment le sport“A souligné Saez.

C’était le gala